Reino Unido. Príncipe Carlos aceitou doação milionária da família bin Laden

O príncipe Carlos terá recebido um donativo de cerca de 1,2 milhões de euros da família bin Laden, avnçou o jornal The Times.

A doação, aceite pelo herdeiro do trono britânico, vai ser depositado na Fundação de Caridade Príncipe Carlos. Sublinhe-se que vários conselheiros, segundo o mesmo jornal, terão pedido ao filho de Isabel II para não aceitar o valor entregue pelo patriarca da família saudita, Bakr bin Laden.

Os membros da família saudita; que,note-se, deserdaram Osama bin Laden; não estão sob suspeita de qualquer crime, mas o donativo aceite pelo príncipe só veio trazer mais atenção à polémica da fundação de Carlos, que está a ser investigada desde fevereiro.

A investigação visa apurar se as doações à Fundação Príncipe Carlos foram um ‘pagamento’ por títulos honoríficos e se o dinheiro serviu para apoiar um pedido de naturalização de um empresário saudita.

O acordo sobre a doação de 1,2 milhão de euros do patriarca da família saudita, o meio-irmão de Osama e o seu irmão Shafik, data de 2013 numa reunião em Londres, de acordo com o Sunday Times.

O grupo bin Laden, fundado pelo pai de Osama em 1931, o maior império de construção da Arábia Saudita, gerou fortuna durante décadas, graças à proximidade com a família real.

No entanto, a Associated Press refere que as espresa da família Laden estão repletas de dívidas.

