Reino Unido: historiador Hakim Adi desmonta el famoso mito Windrush

1 de septiembre de 2022.- El nombre Windrush se ha convertido en sinónimo de escándalo desde que el gobierno detuvo, deportó y arruinó la vida de innumerables inmigrantes que vivían legalmente en el Reino Unido. El historiador y erudito británico, el profesor Hakim Adi , ha pasado décadas tratando de corregir lo que él llama el mito Windrush: la idea de que la migración negra al Reino Unido comenzó en 1948, cuando el famoso barco desembarcó con varios cientos de jamaiquinos en los muelles de Tilbury.

Su último libro, African and Caribbean People in Britain , es su mayor logro; un tour de force meticulosamente investigado que traza la presencia negra en las Islas Británicas desde Cheddar Man a través de las legiones romanas africanas y los Tudor negros hasta el día de hoy. En la era de Black Lives Matter, y siguiendo libros como Black and British de David Olusoga , la historia de Windrush ha estado bajo una tensión creciente. El trabajo de Adi debería representar el último clavo en el ataúd para aquellos que piensan que Gran Bretaña alguna vez fue verdaderamente blanca y que debería mantenerse así.

Sitúa a los negros como protagonistas, contribuyendo al crecimiento de la nación y luchando por sus derechos. Escuchamos sobre abolicionistas africanos como Ottobah Cugoano y Mary Prince , que nacieron en la esclavitud y fueron llevados a Gran Bretaña, donde obtuvieron su libertad y lucharon contra el sistema de plantaciones. Las secciones más poderosas del libro describen las rebeliones de colonias esclavizadas como Demerara y Jamaica como eventos centrales que llevaron a Gran Bretaña a abandonar su lucrativo negocio, lo que resultó en la abolición del tráfico de personas africanas en 1807 y del horrible sistema de esclavitud en 1838. Adi también presenta un relato inigualable del activismo negro en este país, que abarca los siglos XIX y XX y se centra en el movimiento del Congreso Panafricano, que se inició en Londres en 1900 y celebró su reunión más influyente en Manchester en 1945. -organizaciones conocidas como African Progress Union y West African Students’ Union, ambas establecidas antes de la segunda guerra mundial.

La línea ininterrumpida de organización negra, mucho antes de que atracara el Windrush, es un conocimiento vital para quienes continúan la lucha. Es particularmente refrescante leer sobre el movimiento del poder negro británico que se formó a principios de los 60 y estuvo activo en áreas como la vivienda, la educación y las campañas, lo que representó un desafío radical para el estado. Grupos como la Organización de Autoayuda del Caribe Africano (ACHSO), Harambee, el partido Black Unity and Freedom y muchos otros formaron parte de una coalición que obligó a Gran Bretaña a ofrecer un respiro a sus súbditos negros. Incluso me encontré con el trabajo de mi padre quien, junto con otros activistas de Birmingham, incluida la indomable Bini Butwaka, también conocida como Bini Brown (quien recientemente sufrió un derrame cerebral), construyó Harambee y ACHSO, que siguen vigentes hoy.

Muchos grupos de coalición obligaron a Gran Bretaña a ofrecer a sus súbditos negros un respiro.

Sin embargo, el proyecto tiene un alcance limitado. Este es en gran medida un libro sobre los negros que llegaron a suelo británico, lo cual es interesante pero oscurece el punto más amplio sobre el imperio. No necesitamos demostrar que estuvimos aquí antes de Windrush para tener una participación en este país. Cuando mi familia fue esclavizada en Jamaica, bien podría haber estado en Gran Bretaña, contribuyendo tanto (si no más) a la construcción de la nación como cualquier persona blanca. Los emprendimientos de mi padre en los años 60 y 70 no fueron ni más ni menos importantes que los de su abuela que nunca salió del Caribe. Cualquier imagen real de la contribución negra a Gran Bretaña debe centrarse tanto en lo que sucedió en las colonias como en lo que sucedió dentro del estado nación imaginado.

Un ejemplo discordante que limita la comprensión del lector de la política negra en Gran Bretaña es el caso de Marcus Garvey. , que nació en Jamaica en 1887, saltó a la fama mundial en los EE. UU. a principios de la década de 1920 y murió en Londres en 1940. Como el libro se centra en las Islas Británicas, solo escuchamos sobre él una vez que se exilia al Reino Unido en 1935. No hay nada sobre la Universal Negro Improvement Association (UNIA) de Garvey, la organización política negra más grande e influyente, que tenía al menos 2 millones de miembros, muchos de ellos activos en el imperio británico. El verdadero escándalo de las víctimas de Windrush es que tienen siglos de profundas conexiones con esta nación. Al destacar la historia de la presencia africana y caribeña en Gran Bretaña, Adi revela una historia fascinante que debería ser un punto de partida para comprender una más amplia e importante.

Kehinde Andrews es el autor de La Nueva Era del Imperio: Cómo el Racismo y el Colonialismo Todavía Gobiernan el Mundo

African and Caribbean People in Britain de Hakim Adi es una publicación de Allen Lane (£30). Para apoyar a The Guardian y Observer , ordene su copia en guardianbookshop.com . Se pueden aplicar cargos de envío

LINK ORIGINAL: Aporrea

