Reino Unido deve ter mais de 40ºC pela primeira vez na história, e Europa se prepara para novos recordes de temperatura Com a temperatura podendo chagar aos 41º, a Grã-Bretanha declarou emergência nacional e emitiu seu primeiro alerta 'vermelho' para calor excepcional, o que significa que há um risco potencial de vida. Por g1

18/07/2022 07h44 Atualizado 18/07/2022

1 de 3 Onda de calor na Europa chega ao Reino Unido — Foto: Hannah McKay/REUTERS Onda de calor na Europa chega ao Reino Unido — Foto: Hannah McKay/REUTERS

Com os termômetros podendo chegar aos 41º, o reino Unido por ter seu dia mais quente já registrado nesta segunda-feira (18). O recorde atual é de 38,7°C na Grã-Bretanha, estabelecido em 2019, de acordo com o Met Office, serviço nacional de meteorologia.

A Grã-Bretanha declarou emergência nacional e emitiu seu primeiro alerta «vermelho» para calor excepcional, o que significa que há um risco potencial de vida.

A onda de calor que tem atingido a Europa nos últimos dias está seguindo para o norte do continente, tipicamente mais fria, e onde o ar-condicionado é um item raro e os prédios são construídos para reter o calor.

Segundo meteorologistas, a onda de calor pode, inclusive, antecipar em 28 anos uma previsão climática feita para o Reino Unido. A estimativa dos britânicos era de que em 2050 o verão teria temperaturas de 40ºC, o que já pode ser realidade nesta semana (leia mais sobre isso aqui) .

Mortes

2 de 3 Helicóptero joga água em foco de incêndio na região de Mijas, na província de Málaga, na Espanha. — Foto: Jorge Guerrero/AFP Helicóptero joga água em foco de incêndio na região de Mijas, na província de Málaga, na Espanha. — Foto: Jorge Guerrero/AFP

Desde o início da onda de calor que passa pela Europa, mais de 1000 pessoas já morreram em decorrência das altas temperaturas, segundo órgãos de saúde da Espanha e de Portugal .

Os países ibéricos, assim como a França, também continuam a combater incêndios florestais que levaram à retirada de milhares de pessoas de suas casas.

A previsão é de que a onda de calor se estenda para além deste final de semana. Segundo meteorologistas, os próximos dias podem registrar novos recordes de temperatura.

3 de 3 Ônibus turístico passa por termômetro marcando 49ºC em Madri, na Espanha. — Foto: Isabel Infantes/Reuters Ônibus turístico passa por termômetro marcando 49ºC em Madri, na Espanha. — Foto: Isabel Infantes/Reuters

No total, mais de 14 mil pessoas, entre moradores e turistas, foram evacuadas de residências e acampamentos na região sul da França.

A previsão dos serviços meteorológicos é de que as temperaturas ultrapassem os 40ºC em muitas cidades do interior da França nos próximos dias. Em Paris, isso deve acontecer na segunda e terça-feira. No último alerta meteorológico, 38 dos 96 departamentos do país foram listados em alerta «laranja».

