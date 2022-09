Reino Unido detecta una nueva cepa de viruela del mono

Entornointeligente.com /

Las autoridades indicaron que los casos de la nueva cepa confirmados hasta el momento se registraron Gales, Irlanda del Norte y Escocia.

La Agencia Nacional de Seguridad Sanitaria (Ukhsa) de Reino Unido detectó el viernes una nueva cepa de viruela del mono, procedente de África Occidental, señalando además que se trata de una variante diferente a la que circula por la nación europea.

LEA TAMBIÉN:

Combustible de barco accidentado llega a costas de Gibraltar

De acuerdo con la directora de Incidentes de la Agencia sanitaria, Sophia Maki, hasta momento los expertos indicaron que el riesgo público es bajo.

«La Ukhsa y el Servicio Nacional de Salud tienen procedimientos de control de la infección bien establecidos y sólidos para tratar los casos de enfermedades infecciosas importadas, que se seguirán estrictamente», precisó la autoridad sanitaria.

#Monkeypox update

We’ve published our latest technical briefing on UK Monkeypox cases – as of 26 August, 3,389 confirmed and highly probable cases have been identified, 99% of cases are men & 41 were women.

Read more: https://t.co/fO1DlRr1NL pic.twitter.com/XloHDAACzm

— UK Health Security Agency (@UKHSA) September 2, 2022 Asimismo, el ente señaló que el paciente recién diagnosticado con la viruela símica fue hospitalizado en el Hospital Universitario Real de Liverpool.

Añadió además que se continúan monitoreando los contactos cercanos del caso confirmado, pero no se han detectado nuevos focos relacionados con la nueva cepa.

Cabe destacar que hasta el 29 de agosto de 2022 había 3.279 casos confirmados y 134 casos altamente probables de viruela símica en el Reino Unido.

LINK ORIGINAL: Telesur

Entornointeligente.com