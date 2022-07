Reino Unido. Debate interrompido após desmaio de apresentadora em direto

Entornointeligente.com /

Um debate televisivo no Reino Unido entre os dois candidatos à sucessão de Boris Johnson foi esta terça-feira interrompido após a moderadora ter desmaiado em direto.

Rishi Sunak, ex-ministro das Finanças e Liz Truss, ministra dos Negócios Estrangeiros, estavam a debater no canal britânico Talk TV quando se deu um som forte, fazendo com que Tuss, que estava a falar naquele momento, ficasse com uma cara de assustada e dissesse «Oh meu Deus».

Mais tarde, em comunicado, a televisão explicou que a apresentadora Kate McCann «desmaiou em direto esta noite e embora esteja bem, o conselho médico foi que não devíamos continuar com o debate».

Ambos os políticos ficaram mais descansados, lamentando que o debate tivesse de ficar a meio e expressando felicidade pela apresentadora estar a recuperar.

#VÍDEO : A reação da secretária de Relações Exteriores britânica, Liz Truss, quando a apresentadora Kate McCann desmaiou durante um debate ao vivo sobre a próxima liderança conservadora na TalkTV pic.twitter.com/ZsAH4c9bNi

— Gazeta Brasil (@SigaGazetaBR) July 26, 2022

