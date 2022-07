Reino Unido: candidatos a suceder a Boris Johnson fijan inmigración ilegal como prioridad para sus mandatos

Entornointeligente.com /

La disputa por el cargo de primer ministro británico continúa entre el ex ministro de Finanzas, Rishi Sunak y la ministra de Relaciones Exteriores, Liz Truss, quienes este domingo se refirieron a la inmigración ilegal como una prioridad para sus primeros días de mandato.

Ambos buscan ser electos como líderes del Partido Conservador y así suceder a Boris Johnson, que dimitió a principios de julio pero continuará en el cargo hasta que su colectividad elija a su reemplazante.

Después de exhibir diferencias sobre la forma de conducir la política fiscal, este domingo, tanto Sunak como Truss expusieron sus planes sobre fronteras e inmigración. En ese sentido, ambos remarcaron que seguirían adelante con la política del gobierno de enviar a los inmigrantes indocumentados a Ruanda, aunque el primer vuelo de deportación hecho en esa línea fue bloqueado el mes pasado por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH).

Truss, quien se perfila por ahora como la favorita para ganar, dijo que «me aseguraré de que tengamos los niveles adecuados de fuerza y protección en nuestras fronteras. No me acobardaré ante el TEDH y sus continuos esfuerzos por intentar controlar la política de inmigración».

Sunak, en tanto, aseguró que trataría la inmigración ilegal como uno de los principales asuntos que abordará en sus primeros 100 días como primer ministro, en caso de ser elegido.

«Si un país no coopera en la devolución de los inmigrantes indocumentados, no me pensaré dos veces nuestra relación con ellos en lo que respecta a la ayuda exterior, el comercio y los visados» , escribió en el períodico The Sun.

Los dos se enfrentarán en un debate televisado por la BBC este lunes, y los militantes del Partido Conservador podrán votar a lo largo de todo agosto por el sucesor de Johnson. Ese resultado se conocerá recién el 5 de septiembre. ¿Encontraste algún error? Avísanos

