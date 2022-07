Reino Unido bate recordes consecutivos de temperatura e ultrapassa 40º C

Entornointeligente.com /

O Reino Unido bateu esta terça-feira o recorde de temperatura mais alta, com uma leitura provisória de 40,2 graus Celsius, de acordo com o instituto meteorológico britânico Met Office, que antecipa que o valor seja ultrapassado durante a tarde.

A temperatura foi registada no aeroporto de Heathrow, ultrapassando os 39,1º registados uma hora antes em Charlwood, cerca de 50 quilómetros a sul de Londres.

A temperatura mais elevada registada anteriormente no Reino Unido era de 38,7º C em Cambridge, em 2019.

Subscrever O Met Office já tinha indicado esta manhã que as temperaturas ultrapassaram durante a noite os 25º C pela primeira vez de que que existem registos em Londres, País de Gales e perto de Hull, no norte de Inglaterra.

«É provável que as temperaturas aumentem ainda mais ao longo do dia», indicou o organismo, que antecipou que seja ultrapassada a marca de 40 º C.

Grande parte do centro de Inglaterra, entre Londres e o Leeds, está sob o primeiro alerta vermelho de «calor extremo» emitido pelas autoridades britânicas devido ao risco de morte para pessoas.

A situação está a afetar os transportes, escolas e outros serviços num país pouco habituado para este tipo de temperaturas, onde muitos edifícios públicos, incluindo hospitais, não têm ar condicionado.

O Metro de Londres está funcionar, mas com limitações devido às restrições de velocidade impostas nos transportes ferroviários pois o calor pode fazer o metal expandir, deformar e partir, aumentando o risco de descarrilamentos.

Em alguns supermercados britânicos, produtos como gelados e garrafas de água esgotaram, mas as ruas e parques públicos em Islington, no norte de Londres, não estão particularmente frequentados esta terça-feira.

«Estou a trabalhar de casa, só saí para comprar alguma coisa para o almoço» , comentou Elise junto a uma loja de sanduíches, enquanto Tom admitiu que «está mais calor do que esperava».

«Às vezes eles [autoridades] exageram, mas desta vez está mesmo quente» , confiou, limpando o suor da testa.

No centro da capital britânica, algumas pessoas aproveitaram a água das fontes públicas em Trafalgar Square para se refrescarem, apesar de ser normalmente proibido.

Porém, o calor levou o Supremo Tribunal britânico a suspender as visitas do público e a realizar audiências virtuais, enquanto o Museu Britânico planeia fechar mais cedo.

A estação de King’s Cross, em Londres, por onde passam diariamente mais de 200.000 pessoas, estava praticamente vazia esta terça-feira devido ao cancelamento de dezenas de comboios para cidades a norte, nomeadamente Edimburgo, Newcastle, Hull, Leeds ou York.

A Network Rail, empresa responsável pela manutenção da rede ferroviária, e que nos últimos dias pintou carris de branco para refletir o calor, revelou que algumas linhas chegaram aos 62º C na segunda-feira.

Devido ao risco de o alcatrão das estradas derreter, em algumas partes do país, como York, as autoridades locais espalharam uma camada fina de areia para absorver betume.

Na zona de Cambridge, a polícia local alertou pelas redes sociais para uma lomba numa estrada.

«Não, a A14 não está a ser transformada num parque de skate. infelizmente, a superfície da estrada não está a lidar bem com este calor», comentou.

