¡Reinas del mundo! España gana el Mundial Sub20 Femenino – Diario 2001

La selección de España consiguió este domingo el título mundial Sub20 femenino después de vencer en la final a Japón 3-1 en San José de Costa Rica.

El conjunto de Pedro López se amparó en goles de Inma Gabarro y un doblete de Salma Paralluelo para superar a las niponas, que habían ganado el título en 2018 ante las ibéricas.

El primer gol del partido llegó al minuto 12′ cuando Gabarro se plantó sola delante de la guardameta para anotar con calma su octavo de un torneo en que culminó como máxima artillera.

Nada más ocho minutos después llegó el 2-0: Andrea Medina le mandó un balón al espacio a Salma Paralluelo, que con toda la sangre fría del mundo definió con precisión, como hacen las cracks.

La jugadora del Barcelona fue también la encargada de cerrar la goleada 3-0 transformando un penalti en el minuto 27′: una mano en el área de Ishikawa fue visto por la colegiada venezolana Emikar Calderas, castigando la jugada desde el punto penal.

Japón reacciona pero España cierra bien el partido Pero Japón, que no en vano llegó a la final eliminando a selecciones como Estados Unidos, Francia o Brasil, reaccionó.

El descuento fue obra de Amano tras una acción dentro del área de la Rojita, algo que espoleó a las japonesas. Sin embargo, España aguantó bien las embestidas y cerró el partido y el título mundial.

Salma Paralluelo celebra uno de sus dos goles en la final del Mundial Sub20 «Es un sueño, no me lo creo. Es increíble vivirlo con ellas, con la familia que hemos creado. Hemos hecho la revancha de la generación que no pudo ganarles» dijo Paralluelo nada más acabar las acciones.

España es actualmente la campeona mundial Sub-17 y Sub-20.

