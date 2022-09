Reina Isabel II: las extrañas manchas en sus manos que habían alertado sobre su estado de salud

Entornointeligente.com /

En su visita a la nueva primera ministra británica, Liz Truss, este martes 6 de septiembre la reina Isabel II ya mostraba algunas señales físicas del deterioro de su salud.

Las imágenes de su saludo a la primera ministra hubo varios detalles que no pasaron desapercibidos. En el momento en que la monarca de 96 años extiende la mano a Truss, se evidencia una gran mancha oscura en una de sus manos.

Luego de este apretón de manos, el Palacio de Buckingham difundió a través de redes sociales una foto del encuentro donde la Reina pidió a Truss formar un nuevo Gobierno. Precisamente, esa imagen generó preocupación a muchos de los seguidores de la soberana.

«La Reina recibió hoy a Liz Truss en el Castillo de Balmoral. Su Majestad le pidió que formara una nueva Administración. La Sra. Truss aceptó la oferta de Su Majestad y fue nombrada Primera Ministra y Primera Lord del Tesoro», dice el trino de la Familia Real, acompañado de la foto del encuentro.

Además, la postura de la monarca es notoriamente encorvada, si se compara con la que ha tenido en eventos anteriores, como en su reunión con Boris Johnson en 2019, momento en el que se pudo ver a una mujer mucho más erguida.

Los doctores de la Reina manifestaron preocupación por su estado de salud y recomendaron que esté bajo supervisión médica en su castillo escocés de Balmoral, según informó el Palacio de Buckingham.

«Tras una nueva evaluación esta mañana, los médicos de la reina están preocupados por la salud de su majestad y han recomendado que permanezca bajo vigilancia médica», se lee en el comunicado.

La salud de la monarca es motivo de creciente preocupación desde que en octubre se conoció que pasó una noche hospitalizada para someterse a «pruebas» médicas.

