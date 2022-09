Reina Isabel II falleció este jueves, confirmó la Familia Real

Entornointeligente.com /

Isabel II, la Reina de Inglaterra, falleció este jueves. Así lo confirmó el Palacio de Buckingham a través de un comunicado, el cual fue emitido horas después de que toda la familia de la monarca se reunió en el Castillo escocés de Balmoral, donde ella permanecía bajo supervisión médica.

De acuerdo con lo informado por Buckingham, la Reina falleció de manera tranquila y estando rodeada de su familia.

«La reina murió en paz en Balmoral esta tarde. El rey y la reina

consorte permanecerán en Balmoral esta noche y regresarán a Londres mañana», informó el Palacio de Buckingham en un comunicado, conmocionando al Reino Unido y al mundo.

Desde las primeras horas de este jueves los rumores del mal estado de salud de Isabel II se habían acrecentado, esto debido al comunicado emitido por el Palacio de Buckingham en el que se detallaba que los médicos de la Reina habían manifestado su preocupación.

«Tras una nueva evaluación esta mañana, los médicos de la reina están preocupados por la salud de su majestad y han recomendado que permanezca bajo vigilancia médica», indicaba el comunicado emitido por el Palacio de Buckingham.

Durante este 2022, la salud de la Reina Isabel Il, quien estuvo en el trono por 70 años, había generado preocupación no solo en el Reino Unido, sino en el Mundo entero por la ausencia de la monarca en eventos tradicionales a los que normalmente asistía.

La salud de la Reina fue motivo de creciente preocupación desde que el pasado octubre se supo que había pasado una noche hospitalizada para someterse a «pruebas» médicas cuya naturaleza nunca se precisó.

Desde entonces había reducido muy considerablemente su agenda, sus apariciones en público eran cada vez más escasas y en ellas se le veía a menudo caminando con dificultad ayudada por un bastón.

Incluso, el estado de salud de la Reina generó incertidumbre cuando, en su «jubileo de platino» por la celebración de sus 70 años de reinado, Isabel II estuvo ausente en los festejos y apareció sólo dos veces brevemente en el balcón del Palacio de Buckingham para saludar a las decenas de miles de personas allí reunidas.

Sin embargo, los rumores sobre un crítico estado de salud se olvidaron luego de que Isabel II, semanas después de la celebración del jubileo, la Monarca participó en varios actos públicos en Escocia, apareciendo sonriente y con un bastón en un desfile de las fuerzas armadas en Edimburgo a finales de junio.

