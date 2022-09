Reina Isabel II: el mundo llora su muerte después de 70 años de monarquía

Entornointeligente.com /

Luego de que el Palacio de Buckingham confirmara el fallecimiento de la Reina Isabel II a los 96 años, líderes del mundo entero lamentan el fin de una monarquía sin precedentes.

La primera ministra de Reino Unido, Liz Truss, recientemente nombrada, lamentó la muerte de la monarca y reconoció a Carlos Felipe como Rey.

«Con el paso de la segunda era isabelina, entramos sin duda en una nueva era dentro de la magnífica historia de nuestro país. Exactamente como la reina hubiese deseado, diciendo las palabras: Dios salve al rey», declaró Truss.

La Casa Blanca expresó sus condolencias por la muerte de la reina Isabel II. «Llevamos en nuestros corazones y tenemos presente en el pensamiento a los familiares de la reina (y) al pueblo del Reino Unido», dijo la portavoz de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, minutos después de que se anunciara el fallecimiento de la soberana.

El secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, rindió homenaje a la «gracia, dignidad y dedicación de Isabel II».

«Me entristece profundamente el fallecimiento de Su Majestad la Reina #IsabelII, admirada en el mundo por su liderazgo y devoción. Fue buena amiga de la ONU y una presencia tranquilizadora (…). Su inquebrantable dedicación de toda la vida será recordada durante mucho tiempo», dijo a través de su cuenta de Twitter.

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, por su parte, despidió a la Reina como una «amiga de Francia» que «marcó su siglo».

«Su Majestad la Reina Isabel II encarnó la continuidad y la unidad de la nación británica durante más de 70 años. La recuerdo como una amiga de Francia, una reina de buen corazón que ha dejado una huella duradera en su país y su siglo», escribió en su cuenta de Twitter.

El secretario general de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), Jens Stoltenberg, aseguró que se siente «profundamente entristecido» por la muerte de la soberana.

«Durante más de 70 años, fue un ejemplo de liderazgo desinteresado y servicio público. Mi más sentido pésame a la familia real, a nuestros aliados de la OTAN, el Reino Unido y Canadá, y al pueblo de la Mancomunidad», expresó.

«El Reino Unido tendió la mano a Alemania para la reconciliación – y la mano de la reconciliación fue también la de la Reina», escribió el jefe de Estado en un mensaje de pésame. Por su lado, en otro mensaje, el canciller alemán Olaf Scholz, elogió «su compromiso con la reconciliación germano-británica».

El primer ministro canadiense, Justin Trudeau, aseguró que la reina Isabel II fue una «presencia constante» en la vida de los canadienses y «siempre seguirá siendo una parte importante de la historia» del país.

Por su lado, el titular del Consejo Europeo, Charles Michel, señaló que: «Nuestros pensamientos están con la familia real y con todos aquellos en luto por la reina Isabel en el Reino Unido y en todo el mundo».

