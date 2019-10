REINA EN CASA- Miss Grand Venezuela se corona como Miss Grand Internacional 2019

Entornointeligente.com /

Este viernes 25 de octubre se coronó, por primera vez en nuestro país desde las instalaciones del Poliedro de Caracas, Miss Grand Venezuela, como la nueva Miss Grand Internacional 2019.

La noche arrancó con el tan histórico opening bajo la canción “El anillo” de Jennifer López bajo una mezcla de sonidos que acompañó a las 60 misses en el escenario, con la aparición de los presentadores del certamen: Leo Aldana y Clara Sosa.

Posteriormente, conocimos a l as 20 semifinalistas, que fueron: Australia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, España, Guatemala, Irlanda, Japón, México, Panamá, Paraguay, Perú, Puerto Rico, República Checa, República Dominicana, Sudáfrica, Tailandia y Venezuela.

Ya definidas las semifinalistas, se dio inicio al desfile en traje de baño, en el cual, la venezolana lució un cuerpo y una pasarela increíble, comenzando a puntear como posible ganadora, junto a las representantes de México, Panamá y Brasil.

Seguidamente, el grupo se redujo solo a 10 y esas fueron las representantes de: Venezuela, Brasil, Australia, México, Panamá, Perú, Ecuador, Puerto Rico, Tailandia y la elegida por el público Miss Vietnam.

View this post on Instagram

ELLA ES VENEZUELA 🇻🇪 . . . . . . . . . . . . . ✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨ 💎💎💎💎💎💎💎💎💎💎💎💎💎💎💎💎💎💎💎 ✨✨✨✨✨✨HISTORIAMISSVE✨✨✨✨✨✨✨ ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• #missvenezuela #missuniverse #missworld #missinternational #missearth #misssupranational #missusa #misscolombia #missphillipines #missbrasil #bellezasvenezolanas #likeforlikes #historiamissve #reinas #orgullomissvenezuela #missinternational #competition #missworld #missbrasil2019 #missgrandinternational2019

A post shared by H͚I͚S͚T͚O͚R͚I͚A͚M͚I͚S͚S͚V͚E͚ (@historiamissve) on Oct 25, 2019 at 5:27pm PDT

Finalizado este primer desfile, el escenario se llenó de gala y Valentina se hizo notar al desfilar con un traje de noche moderno en tonos plata y con transparencias, que acompañó con accesorios discretos y un buen arreglo en su cabello.

El top 5 estuvo conformado por Miss Tailandia, Miss Panamá y Miss Brasil y Miss México y Miss Venezuela. En este punto, las finalistas respondieron la temida pregunta y una vez más la venezolana, sin duda, se lució con su oratoria en su repuesta.

View this post on Instagram

EL MEJOR TOP 5 ¿QUIEN GANA?

A post shared by 🇻🇪👑🌏👑🇨🇱 (@tramoyauniversal) on Oct 25, 2019 at 5:47pm PDT

Finalmente llegó el momento final del certamen y pudimos conocer los resultados que quedaron de la siguiente manera:

Cuarta Finalista: Miss Grand Brasil, Marjorie Marcelle

Tercera Finalista: Miss Grand Panamá, Carmen Drayton

Segunda Finalista: Miss Grand Tailandia, Arayha Suparurk

View this post on Instagram

GANAMOS

A post shared by 🇻🇪👑🌏👑🇨🇱 (@tramoyauniversal) on Oct 25, 2019 at 6:06pm PDT

Primera Finalista: Miss Grand México, María Malo

Miss Grand Intenracional 2019: Miss Grand Venezuela, Valentina Figuera

View this post on Instagram

Valentina Figuera gana #MissGrandInternational2019. Felicidades Venezuela 🇻🇪 . . #MissGrandInternational #BeautyPageant #Venezuela

A post shared by The Perfect Miss ® (@theperfectmiss) on Oct 25, 2019 at 6:09pm PDT

Es la primera vez en la historia de los siete años del concurso asiático que Venezuela gana la corona y es de manos del Zar de la Belleza, Osmel Sousa.

Redacción de Gossip Vzla.

LINK ORIGINAL: Gossipvzla

Entornointeligente.com