Retiro de fondos y nueva Constitución: los riesgos que ven las clasificadoras

Dos de las grandes clasificadoras de riesgo, Moody’s y Fitch Ratings, se refirieron esta semana a los asuntos que podrían tener efecto en la calificación crediticia de Chile y sus compañías.

Retiros del 10% La vicepresident senior analyst de Moody’s, Ariane Ortiz-Bollin, dijo en un streaming organizado por Mujeres en Finanzas que entre los factores que podrían llevar a una rebaja de la nota de riesgo de Moody’s para Chile (A1 en perspectiva negativa) está “un cambio en el consenso sociopolítico en Chile que modifique la manera en la que se diseñan y aprueban las políticas fiscales”.

“Es un riesgo que no lo veíamos tan importante, como hasta ahora por la manera en la que se aprobó el retiro de los fondos de pensiones en julio, no se siguieron los canales tradicionales, no los interpretamos todavía como una cambio importante o permanente”, dijo Ortiz-Bollin, pero advirtió que “sí puede ser un aviso o el inicio de un cambio al que hay que estar pendientes, es como una manchita en el track record internacional de Chile“.

Ortiz-Bollin también explicó que el retiro de fondos de pensiones “es delicado porque el desarrollo del sistema financiero en Chile ha estado basado en esa piedra angular del sistema de pensiones y de los fondos que se administran ahí, en la medida de que sean dos o más retiros se va mermando esa fortaleza”.

Proceso constituyente “Vemos la redacción de una nueva constitución como una salida institucional para dar cauce a resolver las necesidades de la gente, pero que sí va a complicar mucho el hacer política pública, pues no se tiene el capital político que habría si no se estuviera en esta situación”, señaló Ortiz-Bollin

En tanto, en un reporte de emisores nacionales de Fitch Ratings, la directora senior, Rina Jarufe escribió que la evolución del Covid-19 y el escenario externo seguirán marcando la recuperación económica en Chile y que “el nivel de confianza empresarial probablemente se correlacionará con la evolución de la reforma constitucional”. Al mismo tiempo, el informe apunta que “Fitch no espera que los niveles de gasto de capital de la cartera se recuperen hasta que finalice el proceso de referéndum constitucional a mediados de 2022”

Por otra parte, la agencia dice que “si bien podría esperarse una demora de los principales proyectos de inversión extranjera hasta el resultado de la nueva Constitución, la sólida reputación de Chile de estabilidad macroeconómica, política y judicial y el interés de inversión chino han mantenido fuerte la Inversión Extranjera Directa”

