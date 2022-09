Rei Carlos III, rainha Camilla: o improvável (no fim do século XX) aconteceu

Entornointeligente.com /

Morreu a rainha Isabel II Obituário: Isabel II, a rainha que andou de braço dado com a História e que assistiu ao declínio britânico na fila da frente Ao minuto: «Uma soberana querida e uma mãe muito amada» — as primeiras palavras do rei Carlos III Como viverá o Reino Unido a morte da rainha Isabel II? Operação London Bridge (e Unicorn ) em curso A ascensão ao trono do novo rei da Inglaterra e da nova rainha, Camilla Parker-Bowles (ainda é conhecida pelo apelido do primeiro marido) é um caso de incrível superação dos escândalos em que foram protagonistas nos anos 80/90 e de uma recuperação milagrosa de imagem pública, tanto de Carlos como de Camilla, com a enorme ajuda da Rainha ao seu herdeiro, que assim acabou por se «penitenciar» por ter feito parte do «complô» que travou o evoluir da relação de Carlos com Camilla na juventude.

LINK ORIGINAL: Publico

Entornointeligente.com