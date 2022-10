Regulação pública da advocacia

Entornointeligente.com /

A véspera das eleições para a Ordem dos Advogados (OA) não é o melhor momento para discutir a alteração do regime jurídico das associações profissionais e do modelo de regulação da profissão de advogado. As declarações do bastonário – e candidato – Menezes Leitão sobre o projecto legislativo que está em discussão no Parlamento, que qualificou como uma «acção sem precedentes contra a advocacia portuguesa,» mostram bem os sinais da demagogia típica dos períodos eleitorais. Portanto, vale a pena ver exactamente o que está em causa, descodificar as profecias catastróficas e aguardar por melhores dias para uma análise mais séria.

LINK ORIGINAL: Publico

Entornointeligente.com