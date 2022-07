Regulan uso y comercialización de Diesel 2 y Diesel B5 en Tumbes, Piura, y Amazonas

Entornointeligente.com /

De acuerdo con la Resolución Ministerial N° 255-2022-MINEM/DM, publicada en la Edición Extraordinarial del Boletín de Normas Legales, se exceptúa del cumplimiento del artículo 2 del Decreto Supremo N° 014-2021-EM referido al uso y la comercialización de Diesel 2 y Diesel B5 con contenido de azufre no mayor de 50 ppm, en las regiones mencionadas. También puedes leer: Minem adopta medidas para contribuir con disponibilidad de GLP a escala nacional El artículo establece el uso y la comercialización de estos combustibles con un contenido de azufre no mayor de 50 ppm a nivel nacional, con excepción de Loreto y Ucayali. Ahora, a estas regiones se sumarán Tumbes, Piura, y Amazonas. Según la norma, en todas aquellas situaciones no relacionadas con el Registro de Hidrocarburos y donde se prevea o constate una grave afectación de la seguridad, del abastecimiento interno de Hidrocarburos de todo el país, de un área en particular o la paralización de servicios públicos o la atención de necesidades básicas, el Minem podrá establecer medidas transitorias que exceptúen el cumplimiento de algunos artículos de las normas del Subsector Hidrocarburos. De acuerdo con la iniciativa legislativa, esta medida temporal será efectiva a partir del día de su publicación y hasta por un plazo de cinco días calendario. Más en Andina: ??El proceso de compra de urea fue diseñado con altos estándares de contratación internacional respaldado por un equipo técnico profesional, manifestó el director ejecutivo de @agroruralPER , Mario Rivero. https://t.co/OU55YT1f3i pic.twitter.com/qwKrRBzr8S

— Agencia Andina (@Agencia_Andina) July 16, 2022 (FIN) VLA Publicado: 15/7/2022

