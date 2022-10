Regreso a clases (V): Colegios subvencionados reciben ayuda de empresas privadas y ONG para mantener la calidad educativa

Entornointeligente.com /

La mayoría de las escuelas católicas privadas-subvencionadas se encuentran en zonas deprimidas económicamente y ofrecen carreras técnicas. Uno de sus lemas es: «Educar para trabajar»

La crisis económica también golpeó duro a los colegios católicos privados-subvencionados. Desde hace aproximadamente cinco años han tenido que multiplicar esfuerzos para seguir aportando enseñanza de calidad a los niños y jóvenes de las barriadas del país.

Para el año 1991, bajo el gobierno de Carlos Andrés Pérez, el Ministerio de Educación y la Asociación Venezolana de Escuelas Católicas (AVEC) firmaron un convenio en el que el Estado se comprometía a «beneficiar» a los centros educativos católicos. Esa alianza se renueva todos los años.

Las subvenciones otorgadas por el Estado son para el pago del personal docente , administrativo y obrero de esas instituciones. Esos recursos ya no se comparten con gastos de operatividad de los centros.

Comenta el profesor Rafael Peña , director de la Escuela Técnica Industria San José Obrero, ubicada en Antímano, Caracas , que al principio este acuerdo consistía en «cubrir el pago de la nómina y todos los beneficios contractuales del personal docente, administrativo y obrero. También permitía cubrir gastos operativos, los servicios básicos y material de oficina . Desde un tiempo para acá solo cubre el pago de la nómina que se establece través de la Oficina Nacional de Presupuesto (Onapre) y de allí a AVEC».

«Este convenio no es suficiente para gestionar la educación en los colegios . Cada vez los recursos son limitados para poder brindar las condiciones que requiere el personal para mantener la educación pública y privada-subvencionada», lamenta.

La Onapre y sus cosas

El profesor detalla que los sueldos del personal de los colegios católicos están ligados a la tabla salarial establecida por la Onapre. » La contratación colectiva no se ha cumplido cabalmente. Todavía no hay una nueva renovación donde estén las mejoras y las condiciones laborales».

El 2 de febrero de 2022, el Ministerio de Educación y la AVEC renovaron el acuerdo. Por la administración de Nicolás Maduro firmó la ministra Yelitze Santaella , mientras que por AVEC lo hizo Alicia Boscán Guevara , quien ejerció el cargo de presidenta de la asociación hasta el 22 de junio de este año.

En ese acto, una de las exigencias que pidieron los directivos de AVEC a la ministra fue el cumplimiento puntual del pago a los trabajadores , debido a que en meses anteriores el personal bajo la jurisdicción de AVEC no recibió a tiempo la cancelación de su salario.

En su momento, el Ministerio alegó «fallas en el sistema».

La señora Isabel Carrizo , quien forma parte de la Coordinación de Análisis de AVEC, aseguró que la asociación arropa a más de 800 planteles católicos privados-subvencionados y que fue fundada en 1945.

«La tarea fundamental en ofrecer a la comunidad venezolana una educación de excelencia, centrada en los valores evangélicos, en proceso constante de superación y generadora de cambios significativos», reza un texto de la página oficial de la asociación.

«Hay convenios que se hacen con empresas privadas. Esas organizaciones envían los recursos o los insumos a los proyectos que desarrollamos, añadió.

Sueldos de hambre

La profesora Martha tiene 20 años impartiendo clases en una escuela católica privada subvencionada. Reconoce el esfuerzo que hacen los directivos para tratar de frenar la «estampida de profesores». » La inflación se está comiendo el sueldo . Las contrataciones colectivas no son respetadas y los cálculos de las primas y prestaciones sociales prácticamente desaparecieron con el instructivo Onapre».

Martha, quien es profesora de una escuela técnica popular del este de Caracas, que atiende a niños y jóvenes de Petare y zonas aledañas, dice que los «curas nos dan una ayuda económica. Eso es muy importante. Ves como se preocupan por la estabilidad emocional del personal que está a sus cargo «.

«La profe Martha» argumenta que «las carreras técnicas fueron creadas para que los jóvenes venezolanos salieran graduados con un oficio o un conocimiento que le permitiera generar ingresos, pero estos planteles son costosos por los equipos a utilizar, las herramientas y las computadoras. En diseño gráfico debemos tener hardware que esté acorde con las aplicaciones a utilizar . Las empresas privadas nos aportan recursos para poder estar al día con los programas acorde al mercado de trabajo», comentó

El director de la ETI San José Obrero pertenece a una congragación distinta a la de Martha. También opinó lo mismo sobre el costo que genera mantener una escuela industrial. Señala que en Fe y Alegría el 50% de las mensualidades que cancelan los padres o representantes van dirigidos a la operatividad del plantel y el otro 50% es usado para dar un «incentivo al personal».

«Somos una escuela privada, pero lo más importante es que la directiva de estas organizaciones se abocan más en las enseñanzas académicas de calidad y en nuestra estabilidad económica y laboral. Esto es más que un trabajo, es una familia», afirma Martha.

ONG y empresas tienden la mano

Peña reitera que cuentan con el apoyo de ONG, empresas privadas y donaciones que aportan a los proyectos propuestos por la institución. Dio como ejemplo una beneficio que se le otorga a los estudiantes: una «comida servida» , que es preparada por madres voluntarias y los insumos e ingredientes son donados por algunas organizaciones no gubernamentales.

Recordó que en medio de la pandemia (2020, 2021 y 2022) Fe y Alegría realizó un estudio socio-económico y ofreció una ayuda a los alumnos con la intención que este fuera utilizado para pagar pasajes y cubrir gastos menores.

La señora Elizabeth Flores fue una de las beneficiarias de este aporte de Fe Y Alegría. Sus tres hijos estudian en la Unidad Educativa Ciudad de los Muchachos, en Guarenas, Miranda. Hasta abril de este año recibió ayuda por cada uno. Ella comenta que le hicieron unas encuestas y luego «le pidieron un número de cuenta para hacerle el depósito».

«Un profesor me dijo que ese dinero que estaban depositando era donado por unas ONG’s, pero no me brindó más explicación. Lo hicieron en tiempo de pandemia y de verdad fue una gran ayuda», detalló.

El director de la ETI San José Obrero añadió que gran parte de los centros educativos católicos se encuentran en zonas deprimidas económicamente de Venezuela.

Las escuelas católicas-subvencionadas forman parte muy importante del sistema educativo venezolano por eso es muy valioso que las subvenciones vuelvan a ser lo que era antes y el Estado no solo aporte con el pago de las nóminas, sino que parte de esos recurso también sean empleados para la operatividad de los centros educativos.

