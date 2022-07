Regresar me hace muy feliz: Diego Silveti

Entornointeligente.com /

Una vez conocidos los cuatro carteles para la feria internacional de la Virgen de Regla, en la ciudad de Tovar, Venezuela, donde se destaca la aparición del diestro mexicano Diego Silveti, precisamente, logramos platicar con el espada dinástico para que nos hiciera saber su impresión sobre su regreso al coso tovareño luego de que en 2019 realizará la mejor faena del serial. Esto fue lo que nos dijo al respecto:

«La verdad es que me siento contento. Siempre el país de Venezuela hacia la familia Silveti ha expresado un cariño muy grande. Siempre que voy, me recuerdan con especial afecto a mi papá, a mi tío Alejandro, por supuesto, un ídolo allá y, bueno, creo que ya el idilio entre Diego Silveti y la afición de Venezuela va creciendo».

Ha tenido la oportunidad de estar presente-continuó Diego- «en muchas de las ferias importantes de ese país y últimamente en Tovar, donde en 2019 nos alzamos con el trofeo a la mejor faena, pudimos cortar dos orejas y, ahora, regresar, después de la pandemia, la verdad me hace muy feliz, es una feria por todo lo alto, van figuras de España de la talla de Miguel Ángel Perera, de José Garrido, de Curro Díaz, de Román y de David Galván, estarán toreros venezolanos importantes como Fabio Castañeda y ‘Colombo’, en fin y, representar a la ‘baraja mexicana’ pues me hace sentir orgulloso. Espero que el público de todo Venezuela, tan taurino, tan maravilloso, nos pueda acompañar. Reconozco las complicaciones que vive ese país, pero sé del entusiasmo que tiene y por ello me hace una ilusión grande regresar a Tovar y poder volver a expresar mi toreo y que la gente lo pueda disfrutar».

Será pues, en el Coliseo de «El Llano», donde Diego Silveti forma parte del cartel que cierra la feria el próximo domingo 11 de septiembre, yendo con el extremeño Miguel Ángel Perera y el anfitrión Fabio Castañeda, con ganado, igualmente, de Rancho Grande y El Prado, hierro con el que triunfó en 2019. ¿Eso qué te dice?

«Es una responsabilidad grande, un compromiso, porque creo que cerrar la feria en un cartel tan rematado, la verdad es que me ilusiona mucho, pero tengo que afrontarlo con la mejor disposición, con toda la ilusión de volver a expresarme como torero y que el público lo pueda ver de esa manera y disfrutar. Tengo un gran recuerdo de la tarde anterior, mi presentación, donde pude hacer de esa gran faena, de ganar ese premio, de sentir un cariño tan bonito del público. La plaza es maravillosa, la afición venezolana es increíble, he podido disfrutar muchísimas cosas y más de todo lo que me cuenta mi tío y apoderado Alejandro, de todo lo que vivió, entonces, creo que se queda cortó con todo lo que me expresa ese público. Así que, voy con toda la ilusión de volver a triunfar con una ganadería prestigiada, importantísima en el país, grandes ganaderos, así que, ojalá, sea una feria buena, que los toros puedan embestir y que mi comparecencia sea todo un éxito».

En Venezuela, Diego Silveti tiene dos apariciones en Valencia, la primera de ellas, la de su debut en suelo venezolano, otra en Maracay, una más en San Cristóbal y, ahora, viene la segunda en Tovar. Aun así, dadas las circunstancias y las condiciones políticas y sociales de ese país, de alguna manera, Diego ha toreado en varios de sus cosos relevantes.

«Desde luego, he estado todas esas plazas, por desgracia no he tenido la oportunidad estar en Mérida, es una asignatura pendiente y ojalá que pronto pueda darse, pero el cariño que Venezuela siempre le ha demostrado a mi familia es maravilloso y por mi parte no ha habido otra cosa más que agradecimiento, por ello, siempre que me han hablado he demostrado que Diego Silveti está presente, que quiere ganarse a esa afición y por ello creo que todavía queda mucho para dar y seguir viéndonos. Hay mucho tiempo por delante, así que espero seguir conquistando esa afición, espero seguir ganándome el cariño de todos los venezolanos y ojalá podamos estar en muchas tardes más». ¡Enhorabuena y suerte matador!

