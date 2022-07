Regresa la gasolina por debajo de US$ 4 el galón en algunas partes de Estados Unidos

Entornointeligente.com /

(CNN Business) –– Los precios de la gasolina a menos de US$ 4 el galón han regresado, al menos en algunos lugares de Estados Unidos.

Casi una de cada cinco estaciones de servicio está cobrando menos de US$ 4 por galón de combustible regular, según OPIS, que encuesta a las gasolineras de EE.UU. para calcular los precios promedio para la Asoci ac ión Estadounidense del Automóvil ( AAA, por sus siglas en inglés). Esa proporción representa alrededor de 24.000 estaciones de servicio en todo el país, principalmente en el sureste y en estados petroleros como Texas y Oklahoma.

La inflación se dispara y llega al 9,1% interanual en Estados Unidos, impulsada por el precio récord de la gasolina De hecho, US$ 3,999 fue el precio más común este lunes entre las 130.000 estaciones que OPIS encuestó, a medida que los propietarios de las estaciones de gasolina juegan a cobrar una décima parte de un centavo menos de US$ 4 para llamar la atención de los clientes.

«Casi nadie reduce su precio a US$ 4,009, aunque no es muy diferente», apuntó Tom Kloza, jefe global de análisis de energía de OPIS.

Sin embargo, el promedio nacional que rastrea la AAA continúa muy por encima de esa marca, a US$ 4,52 el galón. Y los 50 estados registran un precio promedio de más de US$ 4, con Carolina del Sur marcando el promedio más bajo a US$ 4,02.

publicidad El precio promedio de la gasolina ha disminuido Además, Kloza advirtió que los conductores no deben asumir que los precios de la gasolina seguirán cayendo a partir de ahora. «Esto es más un intermedio», dijo.

En general, el precio promedio de la gasolina a nivel nacional disminuyó un 10%, o 50 centavos, desde que alcanzó su máximo histórico de US$ 5,02 por galón hace siete semanas. Se trata de la mayor caída porcentual desde que el mercado sufrió una baja principios de 2020, cuando las órdenes de confinamiento al comienzo de la pandemia provocaron un desplome en el uso de la gasolina y los precios del petróleo crudo se tornaron negativos brevemente.

Los estadounidenses hacen frente a la inflación gastando menos en gasolina, comprando mucha pizza congelada y café barato ¿La razón? Los precios del petróleo volvieron a caer. La preocupación ante una posible recesión global que afecte la demanda de petróleo es un factor importante que impulsa los futuros del petróleo y la gasolina a la baja.

De hecho, los futuros del petróleo Brent cayeron un 20% desde principios de junio hasta el cierre del pasado viernes. Pero esos futuros estuvieron ligeramente más altos este lunes. La falta de compromisos por parte de Arabia Saudita para aumentar la producción de petróleo tras la visita del presidente Joe Biden la semana pasada , junto a una leve disminución de los temores de recesión por unas ganancias bancarias más fuertes de lo esperado, ayudaron a elevar los precios futuros.

Un fenómeno regional Mientras tanto, la gasolina por debajo de US$ 4 el galón sigue siendo un fenómeno regional.

El 14 de junio, cuando el precio promedio del combustible a nivel nacional alcanzó un récord de US$ 5,02 el galón, solo unas pocas docenas de estaciones en todo el país cobraban menos de US$ 4. Pero ahora en dos estados, Carolina del Sur y Texas, el 61% de las gasolineras venden combustible a menos de US$ 4 el galón. Y más de la mitad de las estaciones en Georgia y Mississippi están vendiendo la gasolina debajo de ese punto de referencia.

En otros siete estados ––Louisiana, Tennessee, Kentucky, Alabama, Oklahoma, Arkansas y Carolina del Norte–– más de una cuarta parte de las estaciones tienen precios por debajo de US$ 4.

Los costos promedio de la gasolina por lo general están inflados porque algunas estaciones venden el combustible a un precio muy superior al del mercado local, e incluso un puñado de estaciones con precios altos pueden afectar indebidamente el promedio. Por ejemplo, imagina que nueve estaciones venden gasolina a US$ 3,99 el galón y una sola estación lo hace a US$ 4,25. El promedio de esas diez estaciones seguiría siendo US$ 4,02.

En el otro extremo, en la mitad de los estados del país ––incluida la mayor parte de la costa noreste y oeste, junto con Alaska, Hawái y la ciudad de Washington–– la gasolina cuesta menos de US$ 4 el galón en apenas el 1 % o menos de las estaciones.

En California, que tiene el promedio estatal más alto a US$ 5,90 el galón, prácticamente no hay estaciones que vendan gasolina a menos de US$ 5 por galón. Gasolina Inflación precio de la gasolina

LINK ORIGINAL: CNN

Entornointeligente.com