Regresa el terror con ‘El Conjuro’, ¿cuál es el secreto de la exitosa franquicia de los Warren?

Fanáticos del terror, ¿están listos? "El Conjuro 3: El diablo me obligó a hacerlo", la octava entrega de la franquicia 'Conjuring Universe' y la tercera película de "El Conjuro", ya está aquí. Vera Farmiga y Patrick Wilson retoman sus papeles como los famosos investigadores paranormales Ed y Lorraine Warren, mientras que el filme es dirigido por Michael Chaves, quien ya había dirigido "La Maldición de La Llorona". Además de Farmiga y Wilson en los papeles estelares, también tendremos a Ruairi O'Connor, John Noble y Sarah Catherine Hook, quienes en esta ocasión darán vida a otro de los sorprendentes y aterradores casos de los Warren.

La película que estrena este 3 de junio en cines, está basada en el juicio real de Arne Cheyenne Johnson, también conocido como el caso ‘El Diablo me hizo hacerlo’. Es el primer juicio en un tribunal de los Estados Unidos en el cual la defensa del acusado usó como argumento de inocencia la ”posesión demoníaca” para obtener la absolución de responsabilidad personal a causa del delito. ​A pesar de los alegatos, el 24 de noviembre de 1981, Arne Cheyenne Johnson fue condenado por homicidio en primer grado al asesinar a su casero, Alan Bono. Sin duda, el juicio atrajo la atención de numerosos medios de comunicación mundial y ha obtenido un nivel de notoriedad debido a representaciones numerosas de los acontecimientos en literatura y televisión.

En Estados Unidos, la película ha tenido mucho éxito en taquilla a pesar de la poca afluencia debido a la pandemia de COVID-19, y de acuerdo con el portal especializado Rotten Tomatoes, el filme recibió una nada despreciable calificación del 67% por parte de la crítica. El universo de “El Conjuro” es producido por The Safran Company y New Line Cinema, estudios que encontraron una mina de oro en las historias de los Warren adaptadas a la pantalla grande. En 2013 estrenaron su primera película, la cual tuvo un presupuesto de tan solo 20 millones de dólares y recaudó 318 millones de dólares; mientras que la segunda costó 40 millones y recaudó 320 millones a nivel global, con otras cinco películas, la franquicia ha recaudado más de mil millones de dólares, convirtiéndose en una de las sagas de terror más importantes de la última década. Pero ¿cuál es el secreto de esta franquicia?

DE JAMES WAN A LOS WARREN

Si tuviéramos que dar una respuesta rápida, sin duda todo el crédito sería para James Wan, director, productor y guionista ampliamente conocido por dirigir películas de terror como “Saw” y por supuesto, “El Conjuro” de 2013, de la cual partieron las otras seis películas, incluyendo “La Monja”, “Annabelle” y “La Maldición de la Llorona”. Y aunque solo dirigió la primera y la segunda entrega, Wan se encargó de la producción del resto, por lo que se volvió parte importante de la franquicia de terror.

Por otro lado, los Warren son magia pura, por lo que el éxito de las películas no es una casualidad. Ed fue un demonólogo reconocido por la Iglesia católica, mientras que Lorraine Warren fue una médium y clarividente, juntos eran dueños del Museo del Ocultismo que se encuentra en Connecticut, y por muchos años fueron referente de la investigación paranormal. Entre sus investigaciones más notables se encuentra la famosa muñena Annabelle, la familia Perron, Terror en Amityville, El poltergeist de Enfield, La aparición de Connecticut y muchos otros, los cuales sin duda dan mucho material para otras películas.

La película se estrenó en Estados Unidos el fin de semana pasado, por lo que la crítica ya tiene su veredicto, a diferencia del rechazo que tuvo “La Maldición de La Llorona”, también dirigida por Chaves, “El Conjuro 3: el diablo me hizo hacerlo” parece ser “terriblemente aterradora. Las primeras reacciones son bastante buenas e incluso algunas de ellas la colocan por encima de las demás de cintas de la franquicia, lo que en definitiva le dará más vida y potencial a este universo de terror.

“’The Conjuring: The Devil Made Me Do It’ llega al punto óptimo ocasional, aunque de manera menos consistente o sorprendente que sus predecesores”. Justin Chang, Los Angeles Times. “Cuánto pueda disfrutar la gente de ‘The Conjuring: The Devil Made Me Do It’ dependerá de cuánto puedan tolerar que el universo de ‘The Conjuring’ dé un giro similar a ‘Law & Order’ en esta secuela en particular… todo resulta ser un thriller de terror satisfactorio”. Carla Hay, Culture Mix. “Desafortunadamente, The Conjuring: The Devil Made Me Do It no es un drama judicial de ‘The Conjuring’. Hubiera sido divertido ver a los Warren hacer que su influencia paranormal se mantuviera en la corte. Aún así, es muy interesante lo aterrador que puede ser”. Fred Topel, Showbiz Cheat Sheet.

