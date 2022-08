Regresa a Panamá para saldar una deuda con sus fanáticos

Entornointeligente.com /

Fueron tres meses los que tuvieron que esperar los fanáticos

Evento. Marc Anthony tomó su vuelo hacia Panamá para cumplir con el concierto que debió ofrecer a inicios de mayo. Como sabrán, debido a una caída que lo dejó incapacitado, el evento fue suspendido.

FUE PÉRDIDA, PARA ALGUNOS

En las redes sociales de la empresa organizadora del concierto, varias personas revendían sus boletos a precios muchos más bajos de los que inicialmente tuvieron que pagar.

‘Hasta que no este en la tarima no lo creo’, ‘cuidado con los escalones, Marc’, ‘a ver si no se arrepiente 10 minutos antes de salir al escenario’, ‘estoy rematando un boleto para mañana. Cerca de la tarima, VIP preferencial, en venta dos boletos a $50 (precio regular $50.80, cada uno)’, fueron algunos comentarios destacados.

‘Hasta ayer’, ‘Y hubo alguien’, ‘Flor pálida’, ‘Tu amor me hace bien’, ‘Ahora quién’, ‘¿Qué precio tiene el cielo?’, ‘Parecen viernes’, ‘Esto está rico’, son una muestra de los éxitos del boricua.

REVENTA DE Boletos

Un gran número de personas, ayer, rebajaron los precios para revender sus boletos adquiridos antes de mayo

