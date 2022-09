Regresó a biblioteca en EEUU para devolver una película VHS… ¡después de 19 años!

Entornointeligente.com /

Los responsables de la biblioteca de Kansas no hicieron más que sorprenderse al recibir esta «reliquia», que ni siquiera pueden volver a alquilar. «Es una explosión del pasado», dijo la desarrolladora web de la biblioteca, Amy Field.

La película en cuestión fue alquilada en 2003, y era el drama Burnt by the Sun, que ganó un Oscar a mejor película extranjera en 1995. Desde la biblioteca aseguraron que está en el mismo estado en que fue prestada, como si el tiempo no hubiera pasado realmente.

«A veces tienen calcomanías antiguas de la biblioteca o las viejas formas de categorizar los elementos. Eso siempre es divertido para los bibliotecarios volver a verlos», agregó.

No se sabe si habrá alguna sanción económica por las dos décadas de demora, porque la biblioteca cobra un porcentaje por cada día de plazo excedido.

