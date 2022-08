Reglamento atenta contra servicios de salud

Entornointeligente.com /

El Colegio de Microbiólogos y Químicos Clínicos advierte que el nuevo reglamento para otorgar permisos sanitarios afectará la calidad de los servicios de salud, ante lo cual presentó una acción de inconstitucionalidad ante la Sala IV. Ana Lucía Aguilar, microbióloga y fiscala auxiliar de esa organización, asegura que «elimina la labor de inspección previa que realizaba el Colegio y que garantizaba que los laboratorios contaran con el equipo idóneo y personal profesional ofreciendo el servicio». Algunos de los requisitos que elimina el decreto son el listado del personal técnico que laborará en el establecimiento y la certificación del colegio profesional respectivo, en la que se indique que el profesional responsable se encuentra incorporado y activo. Además elimina la copia de regencia vigente emitida por el colegio respectivo. «TIENE QUE SER MICROBIÓLOGO» «El regente es aquel profesional que está capacitado para atender un laboratorio. Además la regencia de un laboratorio no puede estar en manos de cualquier persona no capacitada ni tampoco de un odontólogo, un médico, un farmacéutico. Tiene que ser un profesional microbiólogo, así como en una farmacia no puede estar como regente un microbiólogo», explicó. De acuerdo con Aguilar, el objetivo del Colegio de Microbiólogos es garantizar la calidad e idoneidad en el servicio que prestan los laboratorios clínicos, dar confianza al usuario de que los exámenes que se le practican son correctos y dar seguridad a los médicos, cuyo diagnóstico se basa en los resultados que le envía el laboratorio firmados por un microbiólogo. LABOR DE FISCALIZACIÓN La ley otorga a los colegios profesionales la labor de fiscalización, sin embargo, a estos les preocupa que un laboratorio clínico obtenga la autorización del Ministerio de Salud y que el Colegio de Microbiólogos no pueda actuar como ente fiscalizador de la calidad del servicio. Por su parte, Pilar Salas, presidenta del Colegio de Microbiólogos, señala que este es una organización que colabora con el Ministerio de Salud porque le interesa que los laboratorios trabajen adecuadamente y que el regente esté informado sobre las condiciones óptimas en que debe trabajar.

Sábado 06 Agosto, 2022

