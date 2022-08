Registro Civil aclara rol por fallecidos en el padrón y dice que envía «mensualmente» información al Servel

Entornointeligente.com /

A través de una declaración pública, el Registro Civil aclaró esta tarde su rol en la entrega de información «mensual» al Servicio Electoral (Servel) para la elaboración del Registro Electoral y el posterior padrón, luego de que se dieran a conocer algunos casos de personas fallecidas que continúan como habilitadas para sufragar.

«Las personas fallecidas son sacadas del Registro Electoral y no figuran en los padrones cuando el Registro Civil da cuenta a Servel, en tiempo y forma, de las defunciones ocurridas» , afirmó ayer el Servel sobre el tema.

Al respecto, el Registro Civil indicó que «el Servicio de Registro Civil e Identificación (SRCEI) informa mensualmente al Servicio Electoral (Servel) todas las inscripciones de defunción del mes anterior, entre otros antecedentes».

Con ello, precisaron que que las personas fallecidas que figuran en el padrón electoral, «en su generalidad son personas cuya inscripción de defunción fue posterior al cierre del Registro Electoral para la elaboración del padrón del Plebiscito Constitucional (1 de mayo de 2022)».

En relación con el caso particular del señor Bartolo Pichuluan Manqueal, nacido en 1896, denunciado por el diputado de la bancada de Republicanos, Gonzalo de la Carrera, el Registro Civil indicó «su inscripción de defunción electrónica no figuraba en los registros del SRCEI antes del cierre del padrón electoral, y, producto de ello, no fue informada al Servel».

«Respecto de las personas mayores de 90 años, que no han renovado su cédula de identidad o pasaporte los últimos 11 años, el SRCEI envía esta información, a requerimiento del Servel», acotaron.

Finalmente, el Registro Civil enfatizó que «seguimos trabajando con nuestros equipos, en todo aquello que implique realizar mejoras continuas en los procesos en los cuales somos requeridos». ¿Encontraste algún error? Avísanos

