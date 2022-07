Registran terremoto de magnitud 7,3 en Filipinas

Entornointeligente.com /

El Phivolcs indicó que el terremoto se produjo a las 08H43 (hora local) del miércoles y tuvo una profundidad de 25 kilómetros.

El Instituto de Vulcanología y Sismología de Filipinas (Phivolcs) informó sobre un terremoto de magnitud 7,3 que se registró en el país, con epicentro en la provincia de Abra, en la isla de Luzón.

LEA TAMBIÉN:

Al menos tres muertos tras tiroteo en universidad de Filipinas

De acuerdo con el ente, el terremoto se produjo a las 08H43 (hora local) del miércoles y tuvo una profundidad de 25 kilómetros.

Además, precisó que hasta el momento no se han reportado fallecidos ni hay alerta de tsunami, pero usuarios de las redes sociales han publicado videos de los daños provocados por el terremoto en las infraestructuras.

#TsunamiPH

ADVISORY: NO TSUNAMI THREAT TO THE PHILIPPINES

Tsunami Information No.1

Date and Time: 27 Jul 2022 – 08:43 AM

Magnitude = 7.3

Depth = 025 kilometers

Location = 17.63°N, 120.74°E – 002 km N 20°E of Langangilang ( Abra) https://t.co/J127rA2OaV pic.twitter.com/mw1PWOV1Zr

— PHIVOLCS-DOST (@phivolcs_dost) July 27, 2022 De acuerdo con el Ministerio de Transporte, los convoyes del Metro de la capital Manila fueron detenidos tras el terremoto.

Por su parte, en la localidad de Dolores también se sintió el evento telúrico con fuerza y los habitantes evacuaron al momento.

Parts of Bantay Tower in Ilocos Sur was destroyed following the magnitude 7.3 earthquake in the Philippines just a few minutes today. Bantay Tower in Ilocos Sur was a longstanding watchtower & iconic town symbol, circa 1591, converted to a church bell tower in 1857 pic.twitter.com/MlMNjiSuKG

— Kristyano Sunny (@KristyanoSunny) July 27, 2022 El terremoto causó daños en varias edificaciones históricas del país, entre ellas la Catedral de Santa Catalina, en la provincia de El Abra; la Catedral de Vigan y la Torre Bantay, ambos en la provincia de Ilocos Sur.

La Torre Bantay en Ilocos Sur fue una edificación de vigilancia, símbolo icónico de la ciudad, alrededor de 1591, convertida en un campanario de iglesia en 1857.

Filipinas se encuentra en el denominado «Anillo de Fuego» del Pacífico, por lo que los terremotos afectan el territorio con frecuencia al ubicarse en una zona con alta actividad sísmica.

LINK ORIGINAL: Telesur

Entornointeligente.com