Registran primer caso de poliomielitis en Estados Unidos en casi una década

Las autoridades sanitarias de Nueva York informaron el jueves que se ha confirmado el primer caso de polio en Estados Unidos en casi una década en un joven adulto no vacunado en el condado de Rockland.

«Sobre la base de lo que sabemos de este caso, y de la poliomielitis en general, el Departamento de Salud [de Nueva York] recomienda encarecidamente que las personas no vacunadas se vacunen o se refuercen con la vacuna antipoliomielítica IPV, aprobada por la FDA, lo antes posible», dijo la Comisionada de Salud del Estado, Dra. Mary Bassett, en un comunicado. «La vacuna contra la poliomielitis es segura y eficaz, protegiendo contra esta enfermedad potencialmente debilitante, y ha sido parte de la columna vertebral de las inmunizaciones infantiles requeridas y rutinarias recomendadas por los funcionarios de salud y las agencias de salud pública en todo el país.»

En el caso del condado de Rockland, el paciente desarrolló una parálisis, pero ya no es contagioso. Es probable que la persona haya contraído la enfermedad de alguien que había recibido un tipo de vacuna viva contra la polio que se administra solo en otros países (en Estados Unidos se utiliza un tipo de vacuna inactivada que no puede causar polio), informó Associated Press. La persona no había viajado recientemente fuera del país, dijeron las autoridades sanitarias.

Los investigadores trabajan ahora para determinar específicamente cómo se produjo la infección y si otras personas estuvieron expuestas, mientras que las autoridades sanitarias han programado clínicas de vacunación contra la polio para el viernes y el lunes en Nueva York.

«Queremos que las vacunas lleguen a los brazos de quienes las necesitan», dijo la Dra. Patricia Schnabel Ruppert, comisionada de salud del condado de Rockland, durante una conferencia de prensa el jueves, informó AP.

El condado de Rockland, un suburbio del norte de la ciudad de Nueva York, es conocido por casos anteriores de resistencia a las vacunas y tuvo un brote de sarampión que infectó a 312 personas en 2018-2019, según la AP.

Antes de que las vacunas estuvieran disponibles, la poliomielitis era una enfermedad muy temida que causaba brotes anuales que incluían miles de casos de parálisis, principalmente en niños.

«Muchos de ustedes pueden ser demasiado jóvenes para recordar la poliomielitis, pero cuando estaba creciendo, esta enfermedad golpeó el miedo en las familias, incluida la mía», dijo el ejecutivo del condado de Rockland, Ed Day, en un comunicado. «El hecho de que siga existiendo décadas después de la creación de la vacuna demuestra lo implacable que es. Haga lo correcto por su hijo y por el bien de su comunidad, y vacune a su hijo ahora».

La poliomielitis se declaró eliminada en Estados Unidos en 1979. Las vacunas han estado disponibles desde 1955, con campañas nacionales de vacunación que redujeron los casos gradualmente, hasta 100 en la década de 1960 y menos de 10 en la década de 1970, según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos.

Alrededor del 93% de los niños de 2 años en Estados Unidos han recibido al menos tres dosis de la vacuna. El gobierno estadounidense recomienda dosis a los 2 meses, a los 4 meses, de 6 a 18 meses y, por último, de 4 a 6 años, aunque algunos estados solo exigen tres dosis.

Aunque la mayoría de los estadounidenses están vacunados contra la poliomielitis, la investigadora de pandemias de la Universidad de Brown, Jennifer Nuzzo, dijo que este caso debería servir de llamada de atención a los no vacunados.

«Esto no es normal. No queremos ver esto», dijo Nuzzo a la AP. «Si estás vacunado, no es algo de lo que debas preocuparte. Pero si no has vacunado a tus hijos, es muy importante que te asegures de que están al día.»

La polio se transmite de persona a persona o a través de agua contaminada. Puede causar parálisis, discapacidad permanente y la muerte tras infectar la médula espinal de una persona.

La enfermedad es endémica en Afganistán y Pakistán. También se ha detectado en numerosos países africanos, Oriente Medio y Asia en los últimos años. El mes pasado se encontró en muestras de aguas residuales de Londres, lo que hizo que el gobierno británico emitiera una advertencia a los padres sobre las vacunas.

El último caso registrado en Estados Unidos fue en 2013, cuando se diagnosticó en Texas a un bebé de 7 meses que se había trasladado recientemente a Estados Unidos desde la India. Ese niño también tenía el tipo de polio relacionado con la vacuna viva que se utiliza en otros países. Aun así, ese virus vivo debilitado puede, en casos raros, mutar a una forma que puede causar nuevos brotes, informó la AP.

