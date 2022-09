Registran 524 casos confirmados de viruela símica en África

Entornointeligente.com /

La mayoría de los casos de la viruela del mono fueron notificados en Nigeria, la República Democrática del Congo y Ghana.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) comunicó este jueves que en África se han registrado, hasta el momento, 524 contagios confirmados y 12 muertos por el brote de la viruela símica.

La directora regional para África de la OMS, Matshidiso Moeti, detalló que, de los 11 países en los que se han reportado casos, la mayoría fueron notificados en Nigeria, la República Democrática del Congo y Ghana.

Sobre la cifra de fallecidos, la funcionaria acotó que seis ocurrieron en Nigeria, cuatro en Ghana y dos en la República Centroafricana.

«For #monkeypox , there have now been 524 confirmed cases and 12 deaths across 11 #African �� countries. The majority of cases are in #Nigeria , #DRC & #Ghana . Of the 12 deaths, 6 occurred in #Nigeria , 4 in #Ghana , and 2 in the Central African Republic»— Dr @MoetiTshidi

— WHO African Region (@WHOAFRO) September 8, 2022 Moeti explicó que, pese a que hasta la fecha no se ha administrado ninguna vacuna contra la enfermedad a los sectores de alto riesgo en naciones africanas, la OMS ha suministrado 39.000 kits de prueba para garantizar el acceso a los mismos.

Las autoridades sanitarias han reiterado a la población a cumplir con las medidas preventivas, recordando que esta enfermedad se propaga mediante contacto físico, incluido con el sarpullido, costras o fluidos corporales de una persona infectada.

Por otra parte, con respecto a la pandemia de la Covid-19 en el continente, la funcionaria precisó que en África se ha presentado un descenso de casos durante seis semanas

