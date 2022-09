Registran 160 fallecidos por intensas lluvias en Níger

Entornointeligente.com /

En lo que va de año, 121 personas han muerto al derrumbarse sus casas a consecuencia de las fuertes precipitaciones.

El Sistema de Protección Civil de Níger confirmó este lunes a través de un balance que 160 personas fallecieron y más de 225.000 fueron afectadas tras las intensas lluvias que azotan al país en los últimos meses.

LEA TAMBIÉN:

ONU alerta sobre consecuencias devastadoras por cambio climático

Los datos publicados por el ente muestran que en lo que va de año, 121 personas han muerto al derrumbarse sus casas y otras 38 se han ahogado. Asimismo confirmaron que las lluvias también destruyeron más de 25.000 viviendas.

Por otra parte, también se dañaron 71 aulas, seis centros de salud y 210 almacenes de granos. De acuerdo con las autoridades, alrededor de 225.539 personas se han visto afectadas y casi 200 más resultaron heridas.

#flood #flooding #nihsa_ng Kainji and Jebba Dams Spilling residents of Tasaragi Lafiaji Patigie up to Lokoja relocate @FMHDSD @nimetnigeria @nemanigeria @THISDAYLIVE @AIT_Online @channelstv @ARISEtv @MobilePunch @daily_trust @vanguardngrnews @nannews_ng @NTANews pic.twitter.com/jGcqIcxcAn

— nihsa_ng (@nihsa_ng) September 18, 2022 Los pronósticos alertaron sobre el incremento de precipitaciones hasta finales del mes de septiembre. A partir de este escenario, las autoridades exhortaron a la población mantenerse alerta o evacuar en caso de que las condiciones sean desfavorables.

Plataformas locales valoraron que paralelamente al aumento de las cifras de decesos tras las lluvias Níger padece a la par una grave crisis alimentaria en más del 20 por ciento de su población.

De acuerdo a la Organización de las Naciones Unidas (ONU) el aumento de la temperatura ha contribuido a reducir en un 34 por ciento el crecimiento de la productividad agrícola en África desde 1961, más que en cualquier otra región del mundo.

«Se espera que esta tendencia continúe en el futuro, aumentando el riesgo de inseguridad alimentaria aguda y malnutrición», afirmó el organismo.

LINK ORIGINAL: Telesur

Entornointeligente.com