Región Ica fue remecida esta mañana por temblor de magnitud 4.3

El evento sísmico se produjo a las 09:12 horas y su epicentro se localizó a 30 kilómetros al noreste del distrito de Tibillo, en la provincia de Palpa, donde se sintió con una intensidad III. REPORTE SÍSMICO IGP/CENSIS/RS 2022-0512 Fecha y Hora Local: 13/08/2022 09:12:43 Magnitud: 4.3 Profundidad: 108km Latitud: -13.88 Longitud: -75.34 Intensidad: III Tibillo Referencia: 30 km al NO de Tibillo, Palpa – Ica

— Centro Sismológico Nacional (@Sismos_Peru_IGP) August 13, 2022 Hasta el momento, las autoridades locales de Defensa Civil no han reportado daños personales o materiales. Por su parte, la Dirección de Hidrografía y Navegación de la Marina de Guerra del Perú confirmó la magnitud del sismo y descartó que este genere un tsunami en el litoral peruano. #ÚltimoSismo Fecha: 13 ago. 2022 09:12:43 Magnitud: 4.3 MW Profundidad: 108.00 km Referencia: 30 km al NO de Tibillo, Palpa – Ica Fuente: IGP NO GENERA TSUNAMI EN EL LITORAL PERUANO pic.twitter.com/ab3HKWawfa

— Hidrografía Perú (@DHN_peru) August 13, 2022 El Instituto Nacional de Defensa Civil recomienda que, en caso de sismo, se mantenga la calma y evite el pánico. Asimismo, es necesario elaborar un plan de evacuación familiar y verificar las vías de salida, teniendo en cuenta las medidas de seguridad sanitarias ante el covid-19. Perú se ubica en la zona denominada Cinturón de Fuego del Pacífico, donde se registra aproximadamente el 85 % de la actividad sísmica mundial. (FIN) LZD/ Publicado: 13/8/2022

