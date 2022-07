Entornointeligente.com /

fique por dentro

Eleições Boris Johnson renuncia 5G no Brasil Dia do chocolate Post de Klara Castanho Regiões turísticas de SC se preparam para receber visitantes nas férias escolares Este será primeiro inverno na pandemia sem limite de ocupação na rede hoteleira. Por Joana Caldas e Sofia Mayer, g1 SC

09/07/2022 08h04 Atualizado 10/07/2022

1 de 8 Amanhecer em Bom Jardim da Serra — Foto: Mycchel Legnaghi / São Joaquim Online Amanhecer em Bom Jardim da Serra — Foto: Mycchel Legnaghi / São Joaquim Online

As regiões turísticas de Santa Catarina se preparam para receber visitantes nas primeiras férias escolares de julho sem restrições durante a pandemia da Covid-19 . Este será o primeiro inverno sem limite de ocupação na rede hoteleira , por exemplo. Tradicionalmente, as regiões da Serra e do Parque Beto Carrero World, em Penha , no Litoral Norte, costumam receber muitos turistas na temporada.

Em Santa Catarina, segundo a Secretaria de Estado da Educação, as férias escolares de 2022 acontecem nas últimas duas semanas de julho, entre os dias 18 a 29.

Compartilhe no WhatsApp Compartilhe no Telegram

2 de 8 Principais destinos em SC se preparam para as férias de julho — Foto: Arte/g1 Principais destinos em SC se preparam para as férias de julho — Foto: Arte/g1

Serra

O destaque catarinense na temporada de inverno é a região serrana, onde ficam os municípios com as menores temperaturas do estado e com maior chance de neve no período. Neste ano, inclusive, o fenômeno já foi visto , em maio, nas cidades da Serra como Urubici , Urupema , Lages , São Joaquim , Bom Jardim da Serra e Rio Rufino .

3 de 8 Flocos de neve caem em Urupema na noite de 17 de maio — Foto: Tiago Ghizoni/NSC Flocos de neve caem em Urupema na noite de 17 de maio — Foto: Tiago Ghizoni/NSC

A Associação de Municípios da Região Serrana (Amures) espera um movimento maior de turistas neste ano, em comparação com 2021. A assessora de Turismo da Amures, Ana Lúcia Vieira, afirmou que, no ano passado, 300 mil pessoas visitaram a região a lazer .

«Agora a gente imagina que o incremento [de público] vai ser de 30%, porque o turismo doméstico no Brasil aumentou 22% nos dois primeiros meses deste ano. A gente imagina que esse aumento de público também aconteça na nossa temporada de inverno», disse.

«A gente está imaginando que 500 mil pessoas vão se hospedar nos hotéis. Fora aquelas que circulam pela Serra, mas não se hospedam ali», afirmou Vieira.

Ela explicou que a associação consegue quantificar o número de visitantes nos hotéis, mas não nas hospedagens informais, como casas de famílias e aquelas para alugar.

Para esta temporada, os municípios da região se uniram para divulgar os eventos da Serra . » Existe esta preparação este ano que não teve anteriormente . Todos estão se preparando para a temporada de inverno».

Lages lança a Temporada de Inverno

As atrações, que vão até agosto, incluem gastronomia, shows, exposições, visitas a vinícolas, corridas, passeios ciclísticos, de carro e de barco, caminhadas, voos de parapente, esportes, caça de cogumelos, concurso fotográfico, procissões, encontros de veículos antigos e feiras.

A região está otimista em relação ao setor hoteleiro.

«Os hotéis seguem com alta taxa de ocupação. Nós temos municípios como São Joaquim com quase 100% de ocupação aos finais de semana. Bom Jardim da Serra também. Urupema, Urubici, Lages também. Todos esses municípios estão com os hotéis de lazer, os hotéis de campo com lotação», disse Vieira.

«A gente está numa média de taxa de ocupação de 80% a 100%. Urubici demora um pouco mais por conta da grande oferta de leitos que tem, mas segue também com uma alta taxa de ocupação», completou.

4 de 8 Hotel Fazenda em Lages realiza cavalgadas ao ar livre. — Foto: Santur/Divulgação Hotel Fazenda em Lages realiza cavalgadas ao ar livre. — Foto: Santur/Divulgação

Apesar das férias das crianças, os fins de semana seguem como destaque. «Os dias mais procurados e mais lotados são os finais de semana porque nós estamos nas férias escolares, mas muitos pais estão no trabalho. Sexta, sábado e domingo são os dias mais lotados na Serra», explicou Vieira.

A maior parte dos turistas é catarinense, gaúcho ou paranaense, ela relatou. Também há os paulistas e nordestinos, que buscam o frio. «Os estrangeiros são muito segmentados. É mais no que se refere a coisas específicas, como observação de aves em Urupema, cavalgadas na Coxilha Rica, em Lages. Depende muito do segmento», afirmou.

5 de 8 Pôr do Sol em Coxilha Rica, interior de Lages — Foto: Leomar Bizotto Junior/VC no G1 Pôr do Sol em Coxilha Rica, interior de Lages — Foto: Leomar Bizotto Junior/VC no G1

Em relação aos cuidados para evitar a transmissão da Covid-19, Vieira afima: «A Serra não perdeu as práticas de álcool em gel e alguns estabelecimentos de alimentação têm luvas». A associação pede que o visitante se imunize contra a doença . «É muito importante que tenha essa conscientização, de quem está viajando se preocupe em se vacinar também, para chegar ao destino com uma preocupação maior».

Principais restrições em 2021

No ano passado, hotéis, pousadas e albergues precisavam seguir a portaria número 743/2020 , que colocava um limite na ocupação do estabelecimento de acordo com a classificação da região no mapa de risco para a Covid-19, feito pelo governo do estado.

Por exemplo, se um hotel ficava em um município cuja região foi atribuída como em risco gravíssimo, o mais alto, o estabelecimento só podia receber hóspedes até 30% da capacidade total. O mapa era atualizado semanalmente aos sábados.

6 de 8 Mulher de máscara na rua em Florianópolis — Foto: Diórgenes Pandini/NSC Total Mulher de máscara na rua em Florianópolis — Foto: Diórgenes Pandini/NSC Total

Essa portaria foi derrubada por um decreto do governo do estado no final de 2021 e os hotéis, pousadas e albergues puderam voltar a operar com 100% da capacidade.

Outra restrição que estava em vigor no inverno passado era a obrigatoriedade das máscaras. O item de proteção deixou de ser exigido em ambientes abertos em 24 de novembro de 2021. A desobrigação em locais fechados passou a valer em 12 de março deste ano. Apesar de não ser mais exigido, o item de proteção segue recomendado em ambientes fechados, hospitais e ônibus. Pessoas que tiverem sintomas da Covid-19 também devem usar máscara , conforme o governo do estado.

Em relação às regras atuais da pandemia, a Secretaria de Estado da Saúde afirmou em nota que «Atualmente não há obrigatoriedades, mas sim, recomendações».

No Beto Carrero, horário estendido

Para o Beto Carrero World, de Penha, no Litoral Norte catarinense, o período das férias escolares de julho é um dos mais importantes do ano . Como a procura é grande, segundo a assessoria do parque, o mês compõe a alta temporada, junto com as férias de verão, e fica aberto todos os dias.

Além disso, existe uma expectativa de incremento de turistas neste ano, já que o parque foi considerado o terceiro melhor do mundo no segmento , segundo o levantamento «Travelers' Choice 2022 – Best of the Best», do site de viagens TripAdvisor, divulgado em junho.

7 de 8 Parque espera uma temporada movimentada — Foto: Beto Carrero/ Divulgação Parque espera uma temporada movimentada — Foto: Beto Carrero/ Divulgação

Para dar conta da demanda, o horário do parque foi estendido por uma hora durante o mês , e, agora, os portões fecham às 20h.

Segundo a assessoria, a mudança no cronograma foi necessária porque, além das férias escolares, o período coincide com o primeiro Arraiá Beto Carrero, que promove apresentações diárias de bandas de forró e comidas e brincadeiras típicas, além de casamento caipira. Os brinquedos, no entanto, seguem funcionando só até as 18h.

Questionada pelo g1 SC , a assessoria do Beto Carrero informou que, por uma questão estratégica, não comenta o número de visitantes previstos, mas garantiu que há expectativa de público grande nesta temporada. Segundo a prefeitura de Penha, por exemplo, a lotação na rede hoteleira do município deve chegar a 100% na segunda quinzena de julho , período que coincide com as férias escolares.

O parque informou que não possui hotéis conveniados, mas disse que visitantes costumam optar por acomodações em Penha e em municípios vizinhos, como Itajaí e Balneário Camboriú .

Para além do parque

Por causa das liberações sanitárias, o secretário de Turismo do município, Cleber Neumann, acredita que a vinda de turistas a Penha deve aumentar em relação ao mesmo período do ano passado, quando cerca de 1 milhão de pessoas passaram pela cidade.

Ela conta que o turismo no município está bastante ligado ao parque de diversões, embora rotas turísticas, com ênfase em atrativos naturais e culturais , estejam sendo incrementadas no município para ampliar as possibilidades dos visitantes. Um dos destaques deste inverno, segundo ele, são os mirantes para observação de baleias (veja abaixo).

8 de 8 Mirante do Vigia é um dos pontos de observação de baleias — Foto: Prefeitura de Penha/ Divulgação Mirante do Vigia é um dos pontos de observação de baleias — Foto: Prefeitura de Penha/ Divulgação

«Na quarta, teve início a temporada com uma baleia e um filhote, que já atraíram centenas de pessoas para os três mirantes que estamos estruturando gradativamente», comentou. Os mirantes do Vigia, do São Roque e da Vermelha compõem o circuito. As trilhas também devem ser bem exploradas em julho.

O secretário comenta que a cidade vem se preparando desde o inicio da pandemia para otimizar o turismo na região e, por isso, tem expectativas boas para a temporada de inverno. «A formatação das atividades de ecoturismo e turismo de aventura, roteiro cultural e rural possibilitam que os visitantes permaneçam por sete dias ou mais entretidos somente na nossa cidade», assegura Neumann.

«Tivemos a inauguração de outro parque para uma faixa etária até 12 anos e a criação de 6 novas rotas turísticas, além da melhoria da infraestruturas dos pontos turísticos, praias e recantos», relata.

Penha tem três praias com selo Bandeira Azul: Praia Grande, Praia da Saudade e Praia da Bacia da Vovó. Ao g1 SC , a prefeitura citou que investimento em infraestrutura, como revitalizações nos calçadões à beira-mar, precisaram ser feitos para alcançar a colocação.

O hasteamento da Bandeira Azul assegura aos visitantes mais informações sobre os locais, qualidade da água e ações de educação ambiental.

Cidades vizinhas

Itajaí, que fica a cerca de 28 km do parque, também prevê um aumento de visitantes no período. «Com a volta dos eventos, viagens e sem as restrições, nossa região receberá mais visitantes que no ano passado . Isso se confirmou na temporada de verão, e, com certeza, terá um aumento nesse temporada de férias escolares também», diz o secretário de Turismo da cidade, Evandro Neiva.

A expectativa, segundo ele, é de um acréscimo de 25% a 30% da média de ocupação do período.

Em Balneário Camboriú, também no Vale do Itajaí, a expectativa também é de crescimento de visitantes em julho. «Nós acreditamos nessa temporada que existe uma demanda represada de muitas pessoas que não pegaram ferias em outros momento», comenta o secretário de Turismo, Geninho Goes.

Ele afirma que a procura também se deve também a mudanças de infraestrutura feitas na região. «Balneário Camboriú também se reinventou nesse período de temporada e o número de parques que nós temos na cidade aumentou bastante», complementa.

VÍDEOS: mais assistidos do g1 SC nos últimos 7 dias

200 vídeos Veja mais notícias do estado no g1 SC

LINK ORIGINAL: G1 Globo

Entornointeligente.com