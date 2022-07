Regidores se dan de golpes en plena sesión

Entornointeligente.com /

La sesión extraordinaria del Concejo Municipal de Puntarenas terminó atropellada y con dos de los presentes dándose a golpes.

Se trata de los regidores Jorge Pérez Villarreal y Miguel Monge, a quienes en sesión municipal tuvieron que separarlos.

Monge declaró a DIARIO EXTRA que se trató de una discusión de un informe de la Comisión de Hacienda.

«Le preguntamos al alcalde (Wilberth Madriz) Eduardo Martínez y yo sobre el por qué no había pagado la deuda por el cual el presupuesto fue rechazado y un miembro Jorge Pérez Villarreal se puso furioso sobre el tema y se me fue a golpes.

Tuve que aplicar la defensa personal en el sentido de que no voy a permitir que me golpee, pero por dicha no pasó a más, pero fue bochornoso ver a Jorge Pérez Villarreal defender el presupuesto. Nosotros dijimos que no era justo para el pueblo otra vez», indicó.

El regidor manifestó que el bando del alcalde Madriz está molesto, pero ellos tratan de buscar las soluciones.

El Periódico del Pueblo trató de contactar a Pérez Villarreal para que contara su versión, no obstante, declaró que se comunicará en las próximas horas para analizar en frío lo ocurrido.

La Contraloría General de la República rechazó el presupuesto extraordinario a la Municipalidad de Puntarenas porque al jueves 21 de julio estaba morosa con la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).

El ente contralor recibió el oficio del presupuesto extraordinario, donde el municipio pretendía incorporar al vigente recursos provenientes de ingresos corrientes como tributarios, no tributarios y transferencias corrientes, entre otros.

Sin embargo, el ayuntamiento no recibió la mejor respuesta por parte de la CGR.

MOROSA CON LA CCSS

Tras revisar la información aportada, el órgano contralor informó que la Municipalidad incumplió la Ley Constitutiva de la Caja Costarricense de Seguro Social sobre la condición de patrono al día en el pago de las cuotas obrero-patronales.

«Al 21 de julio de 2022, la Municipalidad de Puntarenas se encuentra morosa ante la Caja Costarricense de Seguro Social», comunicó la CGR.

Además, el ente contralor expresó que la veracidad de la información reportada es de exclusiva responsabilidad de los funcionarios que la suscribieron.

«La Contraloría General de la República no aprobará ningún presupuesto, ordinario o extraordinario, ni efectuará modificaciones presupuestarias de las instituciones del sector público, incluso de las municipalidades, si no presentan una certificación extendida por la Caja Costarricense de Seguro Social, en la cual conste que se encuentran al día en el pago de las cuotas patronales y obreras de esta institución o que existe, en su caso, el correspondiente arreglo de pago debidamente aceptado», agregó.

Se desconoce si después del 21 de julio el gobierno local se puso al día con la CCSS porque el alcalde no respondió nuestros mensajes ni las llamadas.

