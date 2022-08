Reggi El Auténtico promueve el turismo en Venezuela con «Cuyagua» y sus siguientes lanzamientos

Entornointeligente.com /

Este mes, el cantante y productor Rafael Regginalds Aponte, mejor conocido como Reggi el Auténtico regresó a Venezuela luego de cinco años para promocionar su tema «Cuyagua», que cuenta con el característico chanteo de Nacho.

En entrevista con la redacción del Bloque DeArmas , Reggi señaló que «no se daba cuenta de lo mucho que extrañaba Venezuela hasta hace algunos meses».

Foto: David Urdaneta «Cuyagua» Reggi produjo «Cuyagua» junto a Rene Da Silva, cuenta con un video oficial (con concepto jungla) que fue filmado en la ciudad de Miami bajo la dirección de Guillermo Figueredo.

«Queríamos resaltar algo de nuestro país y amo mi estado Aragua con sus costas, Cuyagua es una playa muy hermosa y quiero que la gente de otro países se interesen por el turismo en Venezuela . Tengo fanáticos de Perú y Bolivia que se pusieron a investigar que es Cuyagua y bueno ojalá que con esto ahora vengan», aseguró.

Asimismo, explicó sobre Venezuela que «mis amigos me hacían coco, me decían que mis temas estaban pegados y que yo no estaba aquí. No había podido por el nacimiento de mi hija, pero gracias a Dios ya estamos llegamos».

Además, reveló que en su siguiente álbum habrá una canción llamada «Lechería».

Presentaciones de Reggi El Auténtico Este fin de semanas Reggi tuvo varias presentaciones en discotecas de Caracas y en el reciente concierto de La Ruta Live en La Guaira.

Las próximas actuaciones de este artista junto a La Ruta Live serán en Carabobo el 25 de agosto, en Maracay el 27 y en Caracas el 28.

Próximos proyectos Reggi estará en el remix de «Lloviéndola» de Sixto Rein que el videoclip lo grabamos en el Humboldt fue genial.

Como productor trabajó con Chayanne, el nuevo disco de Wisin y Yandel «La Última Misión».

El nuevo álbum contará con más de 10 minutos y contendrá canciones «muy Reggi», «quiero sacar todo inédito», agregó.

