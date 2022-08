Reggaetoneros atacaron a Tokischa y Villano Antillano tras beso lésbico que se viralizó en redes (Capturas)

Entornointeligente.com /

El clip fue repudiado en principio por el también rapero Omy de Oro , quien se expresó en su cuenta de Instagram para afirmar que lo que estaba sucediendo con sus colegas ya estaba fuera de control.

«No soy homofobico, ni machista el que me conoce lo sabe y con eso estoy tranquilo. @villanoantillano A mi también me va cabrón y no he tenido que estar haciendo estupideces en redes sociales para irme viral. Piensa en los niños, piensa en lo que representas y lo que haz luchado. Mete mano y demuestra que con música usted la tiene», fue el mensaje del cantante.

A esto, salió el paso el reggaetonero Cosculluela, quien respaldó las palabras de Omy. «De acuerdo 100%, sin cojone me tiene. Ya el género parece una jaula de locas. Hay demasiados chamakitos que siguen el género y hay que dar el ejemplo» , aseguró.

Estas palabras fueron desestimadas por el rapero trans Villano Antillano, quien catalogó de hipócritas las palabras de los interpretes que lo critican, a sabiendas que sus letras siempre han sido explicitas.

«Toditos los que están encojonados, de la vieja y la nueva, se pueden atragantar en la maceta. Sencillo. Ahora que ven Dios y que nos lleve. Ustedes hablando de poner putxxx y clavarselas en dos, eso estaba cool y sano. Retirense con dignidad» , fue la respuesta.

