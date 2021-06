Regering komt met nieuw stroomsubsidiebeleid

Entornointeligente.com / – De regering komt komende week met een nieuw plan over de afschaffing van de subsidie van elektriciteit. Dat besluit is zaterdag genomen tijdens een vergadering van de regering na haar voelhorens te hebben uitgestoken bij belangengroepen. Onder andere is gesproken met coalitieleiders in het parlement en energiedeskundigen.

In De Nationale Assemblee (DNA) hebben tijdens de eerste ronde van de begrotingsbehandeling zowel coalitie- als oppositieleden de regering gevraagd opnieuw naar deze zaak te kijken, omdat de aangekondigde verhoogde tarieven moordend zijn en in sommige gevallen zelfs oneerlijk. Ook in de samenleving is met grote bezorgdheid gereageerd op de aangekondigde nieuwe stroomtarieven.

“De bedoeling is dat we ergens tegen het einde van de volgende week hopen een nieuw plan te presenteren ten aanzien van de energietarieven”, zegt minister David Abiamofo van Natuurlijke Hulpbronnen. Hij merkt op dat na de bekendmaking van de nieuwe stroomtarieven vorige week de regering werd geconfronteerd met feedback vanuit de samenleving.

De regering heeft deze ter harte genomen en daarom besloten deze kwestie opnieuw te bekijken. “We hebben geluisterd naar al die feedback die is gekomen vanuit de samenleving”. De komende dagen zal opnieuw met belangengroepen gesproken worden. De Communicatiedienst Suriname meldt dat vanuit de regeringsraad een team van ministers is gevraagd de recente standpunten van functionele groepen in de samenleving te inventariseren en mee te nemen in de voorbereiding van de nieuwe tarieven.

President Santokhi wil een zo breed mogelijk gedragen aanpassing van de energietarieven. De minister van Natuurlijke Hulpbronnen zal nog dit weekend gesprekken voeren met organisaties zoals de VSB, ASFA en KKF. Alle relevante input zal worden meegenomen om te komen tot gedragen voorstellen. Behalve met assembleeleden is zaterdag ook met leden van de Staatsraad gesproken over het stroomtarievenvraagstuk. Minister Abiamofo benadrukt dat stroom ver beneden de kostprijs wordt geleverd aan afnemers.

Hierdoor de Energiebedrijven Suriname structureel verlieslatend zijn en gesubsidieerd moeten worden door de overheid. Iedereen wordt gesubsidieerd en dat is geen gezonde situatie”, aldus de bewindsman. Als er geen verandering komt zal de subsidie van de EBS per jaar meer dan SRD 2 miljard bedragen. De regering kan echter maar SRD 500 miljoen ophoesten. Dit bedrag zal worden aangewend om huishoudens die de verhoogde tarieven niet kunnen betalen te subsidiëren.

Wat het besluit de komende week ook mag worden, Abiamofo riep de samenleving op zuiniger om te gaan met elektriciteit. Ook riep hij burgers die voorbereidingen troffen om over te schakelen van 3-fasen naar 2-fasen dit even aan te houden totdat de regering het definitieve stroomsubsidiebeleid zal bekendmaken. De regering had besloten dat alleen 1-fase en 2-fasen aansluitingen gesubsideerd zullen worden. Behalve dat de subsidie van de EBS wordt afgebouwd zal het bedrijf ook doorgelicht worden om inefficienties weg te werken.

LINK ORIGINAL: DWT Online

Entornointeligente.com