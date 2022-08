Refugios lanzan quinta «Perrotón» para esterilizar y atender a los canes

Entornointeligente.com /

Patitas Descalzas, Neko, Ágape, Franciskanitos y Saving Lives lanzaron este lunes la quinta versión de la carrera «Perrotón – Deja tu huella», un evento solidario que busca recaudar fondos para esterilizar y brindar atención veterinaria a los canes en situación de calle.

Los voluntarios señalaron que además buscan generar conciencia en la población sobre la esterilización de los animales y combatir la sobrepoblación canina que afecta a nuestra ciudad.

Requisitos

• Presentar cédula de identidad o pasaporte al momento de llenar la inscripción.

• SI el corredor es menor de edad, tiene que autorizar su representante legal (mayor de edad) para la participación, adjuntando una copia de la cedula de identidad.

• El can deberá contar con sus vacunas completas (rabia y séxtuple), desparasitación completa, presentando el carnet de vacunas al momento de inscribirse.

• Es indispensable que el can en cuestión sea sociable y no tenga rasgos de agresividad. No se permitirá la participación de canes manifiestamente peligrosos, referido a estos ejemplares en concreto y no a razas específicas, así que si es sociable no importa de qué raza sea.

• La categoría en la que participarán, será determinada por la altura de tu mascota, hay cinco categorías.

Raza mini, raza pequeña, raza mediana, raza grande, ancianitos y discapacitados.

Inscripciones

• La inscripción tiene un costo único de Bs. 50

• Presentando el recibo de tu inscripción podrás recoger tu kit de participación

Las inscripciones se pueden realizar en la calle Lanza entre Colombia y Heroínas o contactándose a los siguientes números de WhatsApp: 70748800- 77431090 – 75473494

