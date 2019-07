Reforzarán lucha contra mosquitos

Entornointeligente.com /

Durante los primeros días de agosto, el Ministerio de Salud (Minsa) reforzará las labores de limpieza en la provincia de Colón, para minimizar los niveles de infestación por dengue, informó Luis Francisco Sucre, viceministro de Salud. MÁS INFORMACIÓN

