Reformas a nueva Constitución: Gobierno responde a Teillier e indica que partidos del oficialismo «están dialogando»

Tanto el Presidente Gabriel Boric, como la vocera de Gobierno, Camila Vallejo, abordaron los dichos del presidente del Partido Comunista (PC), Guillermo Teillier, quien manifestó que «yo no sé qué le podríamos mejorar a la nueva Constitución. Yo creo que es un texto completo». Al respecto, ambas autoridades apuntaron que los partidos del oficialismo están dialogando para proponer reformar a la propuesta de nueva Constitución antes del plebiscito. Esto, luego del emplazamiento realizado por el Mandatario a las dos coaliciones de Gobierno. «Los partidos están en conversaciones, no me cabe duda de que van a llegar a buen puerto para asegurar la certidumbre de la continuidad del proceso constituyente que estamos llevando a cabo en nuestro país, del cual hay expectación en América Latina», señaló Boric. En tanto, la vocera Vallejo sostuvo que «nosotros como Gobierno hemos visto cómo los partidos oficialistas están dialogando y así lo han expresado, más allá del concepto que utilicen, si es mejora, si es perfilamiento, precisión, etc, a la propuesta de nueva Constitución».

El Presidente Gabriel Boric y la vocera de Gobierno, Camila Vallejo , indicaron que los partidos del oficialismo están dialogando sobre reformas a la propuesta de nueva Constitución. Las autoridades señalaron aquello en respuesta a dichos del presidente del Partido Comunista (PC), Guillermo Teillier , quien señaló que «no sé que le podríamos mejorar» a la nueva Carta Magna.

«Yo no sé qué le podríamos mejorar a la nueva Constitución. Yo creo que es un texto completo. Es muy difícil desmenuzarlo en sus partes, porque es un texto completo (…) muy positivo», comentó Teillier en conversación con Radio Nuevo Mundo .

«Lo que he aprendido, a propósito de estas disputas de cuña (declaración), es que hay que leer las entrevistas enteras para poder pronunciarse respecto al espíritu que se busca y no tratar solamente de polemizar en base a la peor interpretación posible de la cuña que se hace de un actor político determinado», expresó.

«Estando acá en Colombia me parece que no es el momento para tratar de insistir en el debate interno específico, entre un actor político u otro», dijo Boric.

«Lo que sí puedo decir es que los partidos están en conversaciones, no me cabe duda de que van a llegar a buen puerto para asegurar la certidumbre de la continuidad del proceso constituyente que estamos llevando a cabo en nuestro país, del cual hay expectación en América Latina», añadió el jefe de Estado.

«Pase lo que pase el 4 de septiembre, nosotros como Gobierno vamos a buscar la unidad de Chile y el proceso constituyente debe consolidarse», prosiguió el Presidente Boric.

«Hay un consenso en nuestro país, la Constitución actual está agotada, fenecida, por lo tanto, no me cabe duda que como sociedad vamos a llegar a todos los acuerdos que sean necesarios, como lo demostramos en el momento más difícil que ha vivido nuestra República en los últimos años, el 2019, para poder sacar adelante las reformas que sean necesarias, que aseguren un paso de encuentro para los chilenos», complementó.

Recordemos que el Presidente Boric instó el lunes pasado a las dos coaliciones de Gobierno (Apruebo Dignidad y Socialismo Democrático) a llegar a un acuerdo para mejorar la propuesta de nueva Constitución. Esto, antes del plebiscito del 4 de septiembre.

Vallejo: «Partidos oficialistas están dialogando» Respecto a los dichos de Teillier, la vocera de Gobierno, Camila Vallejo, manifestó que «nosotros como Gobierno hemos visto cómo los partidos oficialistas están dialogando y así lo han expresado, más allá del concepto que utilicen, si es mejora, si es perfilamiento, precisión, etc, a la propuesta de nueva Constitución».

«Cada partido tiene su representación parlamentaria y son ellos los que van a votar, y mientras más confluyan más pueden garantizar que, de ser aprobado el texto constitucional que se va a plebiscitar, puedan cumplirse esos compromisos de mejoras», añadió.

«Obviamente es responsabilidad de los partidos la conversación, pero lo que hemos visto y nos han señalado es que están todos en esa posición de avanzar y dialogar», enfatizó Vallejo.

