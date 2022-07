Reforma tributaria: Marcel se abre a cambios en DFL-2, impuesto de salida y facultades del SII

Entornointeligente.com /

En conversación con Diario Financiero , el ministro de Hacienda, Mario Marcel, aborda el inicio de la tramitación de la reforma tributaria y se abre a ajustes en algunos de los principales temas que han sido criticados tantos por expertos como parlamentarios.

– ¿Le hacen sentido las críticas que ha visto a la reforma tributaria?

– Ha habido críticas o dudas centradas en algunos temas que son comprensibles y que estamos dispuestos a evaluar y revisar. Pero el corazón de la reforma que se ha propuesto ha sido bien comprendido y valorado. El cambio en la arquitectura del impuesto a la renta, en particular, ha sido bien comprendido por distintos actores y los mismos parlamentarios. Respecto del impuesto a la riqueza, las críticas se han dirigido más a la tasa, la manera de aplicarlo, más que a la existencia misma del impuesto. Lo mismo en el royalty minero.

– En el tema de los DFL-2 para adultos mayores ha mostrado disposición a hacer cambios. ¿En qué otros temas hay espacio para mejoras?

– De lo que he escuchado, por ejemplo, está el tema de la tasa que debería pagarse al cambiar de domicilio tributario, de 5%, la base para la aplicación de la tasa de 1,8% a los impuestos retenidos en las empresas. Ha habido también observaciones respecto de los cambios que se proponen en el Código Tributario, de cómo se van a aplicar ciertas facultades nuevas para el SII. En todas esas cosas, creo que es posible encontrar puntos de encuentro.

– ¿Se pueden modificar los plazos de tramitación? Generó polémica la idea de avanzar rápido en la discusión en la Cámara.

– De partida hay que ver los distintos componentes, porque en este momento hay dos partes de la reforma que están ya presentadas al Congreso: el proyecto más extenso de impuesto a la renta, impuesto a la riqueza y las reformas orientadas a mejorar el cumplimiento tributario. Y, por otro lado, ya se hicieron las indicaciones al royalty minero. Como esto último es bastante más acotado, esperaría que avanzara con más rapidez que el proyecto de renta. Respecto de este último, quisiera lograr un avance sustantivo de aquí al comienzo de la discusión presupuestaria.

– ¿Qué entiende por avance sustantivo?

– Que se haya hecho toda la discusión en general y en particular en la Cámara de Diputados. Idealmente, despachado de la Cámara al Senado, porque si no, no sólo se abriría un paréntesis de dos meses, sino que se requeriría más tiempo para recuperar el ritmo de trabajo de la comisión. Avanzar en este proyecto sería una buena manera de contribuir a la reducción de la incertidumbre económica en Chile.

LINK ORIGINAL: Diario Financiero

