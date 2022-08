Reforma tributaria: Gobierno no contempla bajar la meta de recaudo por el momento

Entornointeligente.com /

El ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo, señaló que por ahora no se contempla reducir la meta de recaudo de 25 billones de pesos, planteado en la reforma tributaria que se espera empiece la próxima semana los debates ante el Congreso de la República.

El jefe de las finanzas públicas reiteró a los diferentes sectores que está abierto recibir propuestas, pero siempre y cuando signifiquen un buen recaudo.

» Yo quiero que me propongan también aumentos , no solo que me bajen los impuestos que es lo más fácil decir esto no , lo que pido es que también hayan propuestas en ese sentido», dijo Ocampo .

Así mismo, el funcionario señaló que ya están analizando algunas propuestas que se han hecho desde el Congreso de la República.

Le puede interesar: Cinco factores que hacen de Colombia un destino atractivo para recibir inversiones

Recordó que esta semana estará en varias ciudades del país escuchando las inquietudes de los distintos gremios de la producción frente a la reforma fiscal.

Es de mencionar que hace unos días, el presidente de la Andi, Bruce Mac Master, le hizo un llamado al Gobierno para replantear el recaudo de 25 billones de pesos, señalando que se debe tener en cuenta que el próximo año entran los 15 billones de pesos recaudados con la reforma tributaria pasada. » Esa es una de las reflexiones más importantes que deben hacer en estos momentos el Gobierno y el Congreso , de si Colombia está o no en condiciones de tramitar la reforma tributaria más grandes de la historia», sostuvo.

Para Mac Master, » el monto será lo que la economía esté en la capacidad de asumir y para nosotros 25 billones es muy alto».

El presidente de la Andi señaló que otros aspectos a tener en cuenta son el aumento que ha tenido el recaudo de impuestos este año , la ampliación de la base de contribuyentes que generará más recursos al Gobierno.

LINK ORIGINAL: Lafm

Entornointeligente.com