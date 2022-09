Reforma jubilatoria: con información sobre la propuesta, un 61% la apoya, afirmó Saldain

Entornointeligente.com /

Contenido Exclusivo

La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites.

Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

En el Congreso del sector Aire Fresco , que se realiza este domingo en Flores, Rodolfo Saldain , quien presidió la Comisión de Expertos y redactó el proyecto de reforma jubilatoria que propone el Poder Ejecutivo, presentó una nueva encuesta realizada por Equipos Consultores, y sostuvo que, al tener información sobre la propuesta de cambio, el 61% de los uruguayos la apoya.

«La mitad de los encuestados no ha siquiera escuchado hablar de la reforma», dijo el experto y resaltó: «Esto es muy importante cuando vemos qué es lo que opina la gente sobre el anteproyecto. Opinión cruda, sin ningún marco». En ese caso, hay un 3% muy de acuerdo; 24% de acuerdo; 19% ni de acuerdo ni en desacuerdo; 32% en desacuerdo y 3% muy en desacuerdo.

En segundo lugar, Saldain presentó los resultados que se dan cuando se informa a las personas sobre qué incluye el anteproyecto. «Cambia radicalmente la percepción de las personas». En este caso, los resultados son: 33% de acuerdo; 28% no le gusta, pero la aceptaría; 35% en desacuerdo y 5% no sabe o no contesta.

En su presentación, el redactor del anteproyecto sostiene que (sumado el 33% y el 28%, hay un 61% que acepta la reforma jubilatoria propuesta.

«Un desafío y muchas oportunidades. «Cuando la gente conoce la propuesta del anteproyecto de reforma, la apoya», indicó Saldain en la reunión de este domingo.

La encuesta, según informó Saldain, se hizo en agosto y se finalizó a principio de setiembre. Fue realizada cara a cara y tiene validez para todo el país.

Noticia en desarrollo.

LINK ORIGINAL: El País

Entornointeligente.com