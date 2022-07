Reforma de justicia de abogados avanza; inician colecta de firmas

Entornointeligente.com /

Después de al menos dos cumbres fallidas para reformar la justicia y tres propuestas que quedaron en el camino, todas propiciadas por el Movimiento Al Socialismo (MAS), ayer una nueva propuesta fue presentada por el Grupo de Juristas Independientes al Tribunal Supremo Electoral (TSE) por la vía de una reforma parcial a la Constitución Política del Estado (CPE). Los juristas presentaron también las cuatro preguntas que serían incorporadas en el referendo popular y tienen que ver con la reforma a la CPE, el aumento de presupuesto al Órgano Judicial, el ejercicio de la justicia indígena y la inclusión de la figura del juez de paz. El exmagistrado del Tribunal Constitucional José Antonio Rivera manifestó que de esta manera «vamos a dar inicio formalmente a la iniciativa ciudadana para transformar la justicia mediante una reforma constitucional parcial», dijo al llegar al TSE en la plaza Abaroa de la ciudad de La Paz. Precisó que los juristas independientes, con la oficialización de la propuesta, esperan que prosiga el procedimiento hasta dar vía libre a la realización del referendo constitucional aprobatorio en el que se consulte al pueblo su voluntad para reformar la justicia. Un conjunto de personas llegó con los documentos y el memorial de presentación de la iniciativa ciudadana en el que ponen a conocimiento del TSE los alcances del proyecto que elaboraron para que se constituya en una iniciativa ciudadana. Rivera acotó que la idea de reformar la justicia a través de una reforma parcial de la carta magna nació a raíz de la «crisis y pérdida de credibilidad» que se ha generado en la administración de Justicia.

Las preguntas 1. ¿Está usted de acuerdo con la reforma parcial de la Constitución Política del Estado, para tener jueces y magistrados independientes, donde los postulantes sean seleccionados en base a méritos por una Comisión Nacional de Postulaciones que elaborará ternas para que por 2/3 de votos designe la Asamblea Legislativa y esa designación sea aprobada o negada por voto popular mediante referendo? 2. ¿Está usted de acuerdo con la reforma parcial de la Constitución Política del Estado que cambie la administración de justicia dándole al Órgano Judicial un presupuesto mínimo del 3 por ciento anual del Presupuesto General del Estado? 3. ¿Está usted de acuerdo con la reforma parcial de la Constitución Política del Estado que permita a los pueblos indígena originarios campesinos ejercer la Justicia Originaria con sus propias autoridades y normas, para resolver sus conflictos, eliminando el «deslinde jurisdiccional»? 4. ¿Está usted de acuerdo con la reforma parcial de la Constitución Política que instituya la Justicia y los jueces de paz, en todos los barrios de las ciudades del país, para que resuelvan los conflictos jurídicos menores y restituyan la paz y la armonía social sin necesidad de juicios ni trámites?

En busca de millón y medio de firmas «La observación del funcionamiento del sistema de justicia permitió notar que magistrados y fiscales están expuestos a presiones e injerencias externas en el ejercicio de sus funciones, en particular de sectores políticos, como se evidencia en el análisis de las investigaciones y los procesos judiciales», indica el informe de los juristas independientes. La abogada Audalia Zurita explicó que el TSE tiene la facultad para verificar el cumplimiento de requisitos y que no se incurra en las prohibiciones para llevar adelante un referendo. El TSE remitirá al TCP las preguntas para compatibilizar que éstas no sean inconstitucionales.

