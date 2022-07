Entornointeligente.com /

Reflexiones sobre el eterno diálogo El próximo inicio de un nuevo milenio congrega a los hombres de todas las geografías para debatir sobre su futuro. Desde hace algunos años se escuchan los balances del pasado y el siglo XXI se observa a través de un oráculo misterioso. En sus umbrales, ayer, en Caracas, vi y oí a hombres cultos del mundo interpretar los hechos del siglo que agoniza y vislumbrar como magos lo que nos espera. Es la incesante inquietud del hombre por su vida, su obra y su destino.

Hace dos siglos, el broche colocado en la centuria vivida del siglo XVIII era como alas consagradas a un vuelo eterno. La conquista de los derechos del hombre encontró a las sociedades productoras en la plenitud de su satisfacción. Una revolución había dado el mando a la burguesía. Pero esa misma revolución había entregado a los pueblos humillados un programa de reivindicaciones.

El siglo XVIII entregó a la historia una nueva tabla de Moisés, no consagratoria de mandatos divinos, sino de ideales del individuo. Era un punto solemne del pensamiento. A partir de entonces surgió la disputa de la democracia individualista. El racionalismo le quita rango al imperio divino. El Leviatán no resiste las luces del contrato social. El derecho penal se convierte en protector del hombre con la conquista del principio «sin ley, no existe delito ni pena». La norma reemplaza al capricho.

La América, en general, y nuestro istmo, se constitucionalizan. Surgen los textos. La revolución estadounidense y la francesa son luminosas en materia de cartas magnas.

Estos pueblos nuestros inician su tormentoso proceso de darle vida a los postulados dogmáticos de las constituciones, consagratorios de esos derechos que se arrancaron con la toma de la Bastilla.

A finales del siglo XIX, nuestros antepasados se dedicaron a los mismos ejercicios, como este nuestro de hoy, de repaso y sueño. Seguramente hablaron de la hazaña independentista, de Bolívar y de los héroes anónimos; de Justo Arosemena y de sus alegatos de la nacionalidad. También hablaron del lento proceso de la educación pública, sin escuelas, sin universidades, con pocos maestros; se dedicaron al elogio de los esfuerzos liberacionistas, del significado de José D. Espinar, de Tomás Herrera y de Santiago de la Guardia, como hitos humanos de la dignidad nacional; hicieron referencia en sus diálogos «sobre un siglo en su ocaso», al poco desarrollo económico, a las hambrunas padecidas que hicieron decir al gobernador Facio, en Veraguas, «Aquí todo lo que nace, muere», no como remate de vida larga, sino como el triunfo de la precocidad letal.

Y no es difícil imaginar el desarrollo del crónico diálogo del asunto del canal; el canal francés con su saldo de sacrificio y picardía; el contenido del Bidlack-Mallarino, como fuente de dogales y de servidumbres pactadas por Colombia y Estados Unidos en perjuicio del istmo; las concesiones canaleras otorgadas con simples fines de lucro; el tratado Sánchez-Arosemena-Hurlburt, de 1870, ejemplar en sus normas sobre la garantía de la soberanía. Se hablaría igualmente, en el repaso crepuscular, sobre aquellas consultas entre veragüenses y chiricanos, de marzo de 1861, para pactar una declaración de libertad y de independencia de la Confederación granadina; en esos conversatorios recordarían esas actas como monumentos históricos de la nacionalidad.

Y sin duda, en esos diálogos de fin de siglo hincarían sus críticas o sus elogios los interminables episodios de luchas fratricidas motivadas por la pasión política o por el desconocimiento de los derechos del hombre o por los simples formalismos en las proclamas elementales sin asidero en la realidad, o causados, tales conflictos, por la ausencia de virtudes cívicas. Entonces, algún foro se pudo haber llevado a cabo entre los panameños, algún debate público, pero sí, sin duda, muchos artículos y ensayos se publicaron, para dejar constancia en ellos del interés por el nuevo Canal como fuente de «redención» de todos nuestros males. Esos mismos panameños del siglo que moría, recorrieron el mundo de las ideas, desde los ‘Apuntamientos históricos’ de Mariano Arosemena, hasta los ‘Estudios constitucionales’ de don Justo, obra esta enaltecedora del genio nacional.

«A finales del siglo XIX, nuestros antepasados se dedicaron a los mismos ejercicios, como este nuestro de hoy, de repaso y sueño» Recordarían los discursos de Buenaventura Correoso o las palabras de juventud de Belisario Porras, o el abecedario educativo de Colunje y Hurtado, o las exclamaciones patrióticas de Mateo Iturralde. Dedicaron tiempo en el balance a examinar el desarrollo de las ideas políticas, vertidas en los textos constitucionales o en los idearios de los partidos, nutridos estos por las concepciones ideológicas en boga. Ya el liberalismo clásico iniciaba su decadencia y la burguesía resistía las iniciales acometidas de las ideas sazonadas en la confrontación de clases.

A finales de siglo, Eusebio A. Morales, en uno de sus ensayos, hablaba del proletariado como clase sin protección, y el vocabulario político ya estaba infectado del virus de las ideas socialistas… apenas en el vocabulario. Era el preludio de los derrumbes que vendrían en el nuevo siglo y el panameño de entonces, ya inscrito en la sociedad de los beneficiarios del guttemberismo, se inició en el siglo XX con una visión aún más cósmica de la vida. Y dentro de esa visión cósmica, su médula transitista era caracol abierto a las inspiraciones de las musas. Hablarían de las ‘Iras santas’ de Chocano, o suspirarían con el ‘Nocturno’ de Silva. Se enardecerían con las ‘Filípicas’ de Montalvo o la juventud iniciaba sus arrogancias iconoclastas leyendo los textos de Vargas Vila; y por allí pasaría algún ilustre viajero para alimentar las tertulias literarias de finales del siglo con ‘Los raros’ de Darío y sus versos de agonía.

Hoy aquí estamos, haciendo el balance que ayer hicieron nuestros antepasados y, como ellos, formulamos nuestras esperanzas.

Para el hombre, el siglo XX ha sido por igual terrible y maravilloso. Para el panameño ha sido terrible, maravilloso, pero también lleno de lecciones.

Iniciamos la centuria con una guerra civil absurda entre nosotros. Los que nacimos en el primer tercio de siglo pudimos conversar con los que padecieron o se desangraron. Llegaron a nosotros sus rencores, pero también llegaron sus modos de disimular para vivir en paz.

Solo el tiempo mitigó el rencor y en un esfuerzo de años, el panameño supo permutar el disimulo por la asimilación, como procedimiento dialéctico para aceptar lo que no quiere. Así ha sido también en el proceso de perfeccionamiento de su nacionalidad. Lo que ha llegado como fuerza disolvente, el panameño por su acumulación de valores propios no enfrenta a esa fuerza, la niega, asimilándola; la vence en la asimilación, la convierte en fuerza positiva. Ha sido el modo inteligente para vivir en paz, sin discriminaciones raciales, sin pugnas con minorías, sin pugnas por razón de los cultos. No ofrecimos el espectáculo de otros pueblos, hasta más civilizados, porque somos por la naturaleza de nuestros valores, humildes, receptivos y tolerantes. En el repaso de esta centuria tal vez esa realidad pueda tener la categoría de lección permanente. En nuestro país, lo que pudo tener el carácter de disolvente o contrario por razón de etnias o culturas, es hoy absolutamente panameño.

En este resumen de hechos que hoy hacemos, podríamos relatar lo maravilloso del siglo, no con afán de compararlo con lo que nos dejó el decimonono, sino con el ánimo de vivir lo que ha sido estimulante. En la locomoción pasamos de las formas primitivas terrestres del transporte al goce de lo moderno que conquistó el espacio; en el mundo del disfrute musical nos trasladamos de la lánguida victrola de manigueta y disco, a ese aparato pequeño y confuso que pone al globo terráqueo en nuestras manos, sin dejar de mencionar el proceso que parte del teléfono de baterías, a los actuales instrumentos cuyos mecanismos la tecnología no ha tenido tiempo para explicarlos. La confección de la televisión que nuestra generación no concebía en sus años juveniles, que ni siquiera Julio Verne la creó en su mundo de fantasía, hoy la podríamos calificar como una de las maravillas del genio. El desarrollo de la ciencia y de la tecnología con incesantes descubrimientos, con renovaciones sin pausas, tienen al mundo de hoy bajo el impacto del asombro.

En los esfuerzos puramente nuestros, en estos casi cien años de vida republicana, hemos recorrido de un punto cero a puntos ascendentes satisfactorios, pero no finales. En todas las facetas de la vida registramos impulsos de superación. Es la regla general. Veamos algunas. Iniciamos el siglo con una educación precaria, sin escuelas y sin niños. Al niño lo fue sacando de su hogar, para llevarlo al aula, el policía rural; también lo llevó el padre atento y consciente de las ventajas del alfabeto. El Liberal llevó a la filosofía de la educación una concepción racional y científica. Como una especie de Padre Nuestro laico, en el cielo cívico del aula se rezaba la oración del buen niño de Andreve. El Instituto Nacional dio luz y ala a la educación y a la cultura y consolidó por siempre en nuestro medio la ideología que explicaba la libertad, la fraternidad y la igualdad entre los hombres.

La universidad fue una creación superior. A partir de ella, para defender a la patria, a su sociedad y a su pueblo, los ejércitos sobraron.

En las cuatro primeras décadas del siglo, el panameño estableció todas sus bases republicanas. Se institucionaliza la persona, el nacimiento, el matrimonio, la defunción. Esos controles salen de las sacristías y entran al poder del Estado. La sociedad tiende a democratizarse, extendiendo los derechos sociales. El Estado buscó afanoso su propio perfeccionamiento, dando a su soberanía un contenido real y no titular.

La misión del panameño se extiende a todas las manifestaciones de la cultura y de la ciencia. Surgen filósofos, científicos, humanistas, tecnócratas. Los profesionales se multiplican y el siglo XX se asombra con nuestra multiplicidad de escuelas, universidades, bibliotecas, hospitales, carreteras, surcos y arados. Se abandona el temperamento de la mediocridad y del complejo, y todos se enfrentan al desafío del siglo: ser panameños. Es un desafío que se inocula en la cuna, en el aula, en el ágora y en el púlpito. Ha sido el drama y el ideal del siglo. ¿Se ha logrado ese ideal? ¿Ha tenido éxitos o fracasos? Como todo en la vida, hemos transitado los duros caminos de la frustración. El costado nos ha sido lacerado tantas veces por las lanzas del imperio, de la dictadura y de la corrupción. Incluso el otoño de esta centuria nos encuentra con un puñal atravesado en las entrañas. Pero también nos encuentra aquí discutiendo en torno al fuego de la patria. Nos encuentra con un denominador común: somos conscientes del problema y queremos resolverlo. Ese querer interno, troncal, de cada uno de nosotros, es porque somos.

Somos hijos de una patria y somos albaceas de una obligación que tal vez nació antes del 28 de noviembre de 1821. Es una obligación moral y social que nos viene del proyecto de nuestros antepasados. Ser libres y ser felices. Dos palabras que constituyen la regla de oro del querer interno y troncal del panameño de todos los siglos. Libres todos y felices todos. Son fines y los medios son múltiples. Nuestra misión es estimular los distintos medios para alcanzar los fines. Es el papel de la concienciación. Es la razón de estos foros en el atardecer del siglo.

Por tanto, es propicio repasar momentos históricos vividos, como lo hicieron nuestros padres al final de la centuria anterior. Lo que pasma el ánimo es observar cómo en muchos aspectos seguimos con el mismo afán. ¿Qué problema agobió al panameño de ayer? ¿Sobre qué temas se suscitaba la gran polémica? Sobre los mismos que hoy nos reúnen. Han sido cien años de controversia: el Canal y nuestro destino. Cien años que los hemos vivido como un río infinito. Las mismas corrientes, las de la nacionalidad, con sus vicisitudes, placeres y naufragios. Seguimos inmersos en ese río de la patria, a veces en buenos veleros, a veces sin capitanes y sin veleros. Pero siempre allí, perfeccionando, madurando, satisfaciendo con nuestras aguas toda la sed del panameño, la de la justicia, la de la democracia, la de la soberanía. Es el diálogo en torno a la historia compendiada de nuestro pueblo.

Y como todos los ríos nacionales, hemos sido afluentes de todos los ríos del mundo. Si nuestros mayores se congregaron en torno a la palabra escrita o hablada que tenía el poder de la transformación, hoy, en torno a la misma palabra, a la siempre divina palabra, nos reunimos para decir como testigos o como seres que vivimos lo acontecido: este siglo que muere nos dio la lección de lo perecedero. Se erigieron imperios y se derrumbaron imperios; se construyeron odios y se derrumbaron odios; se elaboraron teorías que sacudieron al mundo y las teorías como por encanto se derrumbaron inexplicable, misteriosa e increíblemente. Se impuso la perpetuidad en los pactos y la perpetuidad la disuelve la tenacidad de los pueblos. La palabra de hoy relata el hecho con el acento de Calderón de La Barca: «La vida es sueño y los sueños, sueños son».

La palabra de hoy resume la experiencia maravillosa del siglo XX, y ella indica que todo ha sido fuego, ceniza y sueño. Nos queda el sueño para recorrer con fe y entusiasmo los inmensos, fantásticos y queridos ríos del siglo XXI. Los que lleguen a tener la dicha de bogar el nuevo siglo en el ya viejo río de la patria, han de recordar estos diálogos como semejantes a los que siempre tuvo el hombre al final de sus centurias. Ayer en torno al duro fogón o en torno a la guillotina o en torno a un canal o en torno a un verso de miel o de sal, pero siempre en torno al eterno deseo de vivir en una tierra llena de amor y de hombres con sentido social en todo lo que sea creación y en todo lo que sea transformación.

Disertación en el simposio ‘Panamá, una visión del siglo XXI’, convocado por el Instituto Latinoamericano de Estudios Avanzados (Ildea). 16 de noviembre de 1991

Un vencedor en el campo de los ideales de libertad:

Nombre completo: Carlos Iván Zúñiga Guardia

Nacimiento: 1 de enero de 1926 Penonomé, Coclé

Fallecimiento: 14 de noviembre de 2008, ciudad de Panamá

Ocupación: Abogado, periodista, docente y político

Creencias religiosas: Católico

Viuda: Sydia Candanedo de Zúñiga

Resumen de su carrera: En 1947 inició su vida política como un líder estudiantil que rechazó el acuerdo de bases Filós-Hines. Ocupó los cargos de ministro, diputado, presidente del Partido Acción Popular en 1981 y dirigente de la Cruzada Civilista Nacional. Fue reconocido por sus múltiples defensas penales y por su excelente oratoria. De 1991 a 1994 fue rector de la Universidad de Panamá. Ha recibido la Orden Manuel Amador Guerrero, la Justo Arosemena y la Orden del Sol de Perú.

Temas relacionados: Pensamiento Patriota

