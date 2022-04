Refúgio de rainha! Paolla Oliveira pede ajuda no contêiner g1

Entornointeligente.com /

24/04/2022 03h17 Atualizado 24/04/2022

Todo jornalista sonha em ter uma exclusiva com seu entrevistado. Mas nem todo mundo imagina que o entrevistado vai bater à sua porta. Pois foi exatamente isso que aconteceu no sábado (23) quando Paolla Oliveira pediu ajuda no contêiner g1 – um dos pontos de apoio dos jornalistas que cobrem o carnaval da Sapucaí.

A rainha de bateria da Grande Rio precisava fazer ajustes no cabelo antes de desfilar e, nós, jornalistas bonzinhos que somos, deixamos a beldade entrar em troca de fotos e uma exclusiva😈.

«Vocês foram comportadinhos. Eu falo», brincou a rainha antes falar sobre os bastidores do desfile e seguir para a concentração.

1 de 4 Paola Oliveira: rainha no container do g1 — Foto: Marcos Serra Lima/g1 Paola Oliveira: rainha no container do g1 — Foto: Marcos Serra Lima/g1

2 de 4 Paolla Oliveira no contêiner do g1 — Foto: Miguel Folco / g1 Paolla Oliveira no contêiner do g1 — Foto: Miguel Folco / g1

3 de 4 Paola Oliveira e David Brazil: descontração antes do desfile — Foto: Marcos Serra Lima/g1 Paola Oliveira e David Brazil: descontração antes do desfile — Foto: Marcos Serra Lima/g1

4 de 4 Paola Oliveira e sua fantasia ousadíssima atraíndo olhares — Foto: Marcos Serra Lima/g1 Paola Oliveira e sua fantasia ousadíssima atraíndo olhares — Foto: Marcos Serra Lima/g1

