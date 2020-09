Referendum: risultato definitivo, Si’ vince con 69,64%

Entornointeligente.com /

(ANSA) – ROMA, 22 SET – Quando sono stati scrutinati i voti in tutte le 61.622 sezioni per il referendum costituzionale, il Si’ ottiene 17.168.498 voti pari al 69,64%, mentre il No totalizza 7.484.940, pari al 30,36%. E’ quanto risulta dal sito del ministero dell’Interno. I votanti sono stati 24.993.020, pari al 53,84% dei 46.418.749 degli aventi diritto. Le schede nulle erano 128.397, le bianche 210.862. Le schede contestate, 323. Lo scrutinio si è concluso poco dopo l’1.40.

