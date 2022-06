Referendum: affluenza top in Liguria, minore in Molise

Entornointeligente.com /

ROMA. – L’affluenza dei referendum sulla giustizia, che è stata sotto il 21%, il dato più basso di sempre, ha tuttavia risentito positivamente del traino delle elezioni comunali. Anche se in tanti hanno messo nell’urna schede bianche o non valide. E’ quanto si ricava dall’analisi dei dati del Viminale, che vedono in testa la regione Liguria (28,2%) per affluenza, con Molise e Trentino Alto Adige come fanalini di coda (intorno al 13%).

Nelle città capoluogo, a guidare i dati dell’affluenza è il Centro, con Frosinone al top (62,49%), mentre al contrario è Genova con il 38,07% a chiudere la classifica. Certo che in alcuni casi è forte lo scarto tra chi ha votato per il sindaco e chi per i referendum: proprio a Frosinone la differenza è di 10 punti a favore delle amministrative.

Secondo un’analisi di Youtrend, escludendo i comuni in cui si è votato anche per le comunali, l’affluenza per i referendum è stata pari 14,7%. Un esempio concreto di questa analisi sono i risultati proprio di Trentino Alto Adige e Valle d’Aosta dove non c’erano le comunali e l’affluenza è stata rispettivamente del 13% e del 16,5%. Ecco le due tabelle delle affluenze, una con i principali capoluoghi al voto e l’altra con le regioni.

REFERENDUM / COMUNALI

FROSINONE 62,49 / 72,48

BARLETTA 62,37 / 62,20

L’AQUILA 59,33 / 64,50

VITERBO 58,95 / 62,69

RIETI 58,28 65,26

CATANZARO 57,71 / 65,90

MESSINA 52,37 / 55,57

GORIZIA 50,36 / 51,00

VERONA 49,66 / 55,16

ORISTANO 49,22 / 54,84

LODI 49,17 56,12

TARANTO 48,89 / 52,13

PIACENZA 48,13 / 53,21

ASTI 47,93 / 52,21

PISTOIA 47,45 / 55,15

CUNEO 45,95 54,48

PARMA 45,77 / 51,77

ALESSANDRIA 45,00 / 46,76

LUCCA 45,21 46,69

LA SPEZIA 44,98 / 55,35

BELLUNO 43,69 / 46,53

PADOVA 43,07 / 50,24

COMO 42,22 / 44,30

MONZA 42,16 / 46,80

PALERMO 38,94 / 41,85

GENOVA 38,07 / 44,14

ITALIA 20,94 54,73

VAL D’AOSTA 16,53

PIEMONTE 21,69 52,53

LOMBARDIA 21,28 50,19

TRENTINO A.A. 13,04

FRIULI V.G. 26,05 50,80

VENETO 26,86 51,44

LIGURIA 28,20 45,96

E. ROMAGNA 20,92 52,53

TOSCANA 19,57 52,24

MARCHE 20,72 55,09

UMBRIA 17,18 60,59

LAZIO 18,30 56,84

ABRUZZO 22,29 59,51

MOLISE 13,98 45,63

CAMPANIA 16,92 64,69

PUGLIA 21,37 61,27

CALABRIA 20,03 58,99

BASILICATA 16,77 57,01

SICILIA 23,32 51,30

SARDEGNA 14,50 56,37

