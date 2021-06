Reese Witherspoon desvela el cambio personal y profesional tras ‘Alma salvaje’

Reese Witherspoon reveló cómo su rol en ‘Alma salvaje’ de 2014, la adaptación del libro ‘Wild’, el éxito de ventas de la autora Cheryl Strayed, afectó su salud mental y llegó a descubrir que la soledad puede ser una compañía más difícil que cualquier otra.

En una conversación reciente con Tracee Ellis Ross para la revista Interview, la actriz de 45 años recuerda haber asumido el desafío de interpretar a Cheryl Strayed en Wild y dijo que estaba «muy asustada» por filmar el proyecto. «Tuve ataques de pánico durante tres semanas antes de empezar», compartió, explicando que «la desnudez, la sexualidad y el consumo de drogas» eran aspectos intimidantes. Otro factor que le provocó ansiedad a Reese fue «estar sola frente a la cámara sin otros actores». Como ella explica, «nunca había estado sola en escenas durante días y días. Probablemente hubo 25 días de rodaje en los que no tenía otro actor frente a mí. Era solo yo, una cámara y una mochila».

Al final se convirtió en un reto mental para la ganadora del Óscar y, aunque podría haberse alejado del papel, asegura que la película era muy importante para ella como mujer. «El libro de Cheryl Strayed fue tan hermoso y sagrado para mí porque me habló profundamente sobre cómo nosotras, como mujeres, tenemos que salvarnos. No hay madre ni padre que vengan a salvarnos. No hay cónyuge», comparte. «Pensé que era radical que al final de la película, ella termina sin familia, sin dinero, sin trabajo, sin pareja, y está feliz», relata la actriz.

Toda una historia de superación con varios elementos que eran difíciles de afrontar, tanto de la temática como de la grabación en sí: «No sé si alguna vez volveré a trabajar tan duro, pero eso me cambió a nivel celular», agrega Reese. Sin embargo, la ayudó a comprender la aventura que la protagonista original del libro también vivió. De hecho, se hicieron amigas y Strayed la acompañó a los Globos de Oro de 2015, a los que estaba nominada.

