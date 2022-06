Entornointeligente.com /

La reelección no es el problema, ya que se busca elegir a los mejores y no a los deshonestos e ineptos

Un grupo de personas se organizó en una campaña contra la reelección que dio resultado en las elecciones de 2019. Varios candidatos que buscaron repetir en la Asamblea Legislativa no lo lograron; en cambio sí lograron la curul nuevas figuras que representaron esas caras frescas en el Legislativo. Sin embargo, ahora viene nuevamente la campaña política que ha de elegir a la nueva Asamblea y los diputados electos con la campaña a la no reelección, ahora son presas de su propia campaña. La reelección en sí no es el problema; lo es sí que los ciudadanos elijan a deshonestos, ineptos y personas que solo buscan la penetración de un órgano del Estado con fines aviesos. Pero la sociedad debe tener la oportunidad de elegir entre los mejores y si esos candidatos que una vez fueron parte de la campaña de no a la reelección, están dispuestos a correr, pero por «su palabra empeñada» no lo harán, deben reconsiderar su posición. Que sea la ciudadanía la que decida reelegirlos o no; lo que no debe hacerse es privar a esa ciudadanía de sus ofertas. Y es que flaco favor le hacen a esa ciudadanía dejando el espacio para que lleguen otros que no tienen su palabra empeñada en trabajar por el bien de la nación, sino por fines personas o de sus grupos. La reelección ha sido satanisada en Panamá, pero en los países desarrollados es de lo más común. De hecho, Joe Biden fue reelecto muchas veces y ahora preside Estados Unidos. Privar de su oferta oferta electoral es caer en el error. ¡Así de simple!

