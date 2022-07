Redução do preço da gasolina era esperada, diz associação de importadores de combustíveis

Entornointeligente.com /

19/07/2022 15h24 Atualizado 19/07/2022

A redução no preço da gasolina vendida pela Petrobras às distribuidoras nas refinarias, anunciada na manhã dessa terça-feira (19) , está em linha com o esperado, segundo a Associação Brasileira dos Importadores de Combustíveis (Abicom).

«Víamos espaço para redução, porque houve uma queda nos preços no mercado internacional. Do ponto de vista técnico, esse reajuste faz sentido «, disse o presidente da Abicom, Sérgio Araújo.

A Petrobras anunciou que o preço médio da gasolina nas refinarias passará de R$ R$ 4,06 para R$ 3,86 por litro a partir de quarta-feira, uma queda de 4,9%.

Estimativas da Abicom na noite dessa segunda-feira (18) indicavam que os preços praticados pela Petrobras no Brasil estavam R$ 0,30 acima do mercado internacional. Nesse cenário, estava aberto o espaço para importação por empresas independentes, segundo a associação. A possibilidade de importação por outras empresas além da Petrobras se fecha quando a estatal pratica preços abaixo da paridade internacional.

Araújo explicou que a associação deve aguardar o fim do dia para recalcular a nova diferença de preços, depois do ajuste, devido à volatilidade do mercado. Segundo ele, mesmo assim, a realização de atividades de importação deve seguir viável para empresas menores.

«É importante que a Petrobras continue olhando as tendências de preço e do mercado, acompanhando o câmbio e as cotações das commodities e não fique novamente 100 dias sem reajustar, como aconteceu no primeiro semestre deste ano», afirmou.

