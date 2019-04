Redução de velocidade na Segunda Circular em Lisboa – Cidades – Correio da Manhã

Entornointeligente.com / Conduzir na Segunda Circular, onde diariamente circulam 105 mil viaturas, poderá implicar reduzir a velocidade para o limite 50 quilómetros por hora, no troço entre o nó da Buraca e o do Fonte Nova, e no resto da via de 80 para 60 km/h, admitiu o vereador da Mobilidade da Câmara de Lisboa, Miguel Gaspar. A redução da velocidade é explicada por “o troço entre o nó da Buraca e a zona do Fonte Nova” registar um maior número de acidentes. Contudo, Miguel Gaspar não exclui “a hipótese de avaliar uma redução em toda a via, a exemplo do que foi feito no Eixo Norte/Sul pela Infraestruturas de Portugal. “Embora as pessoas possam achar que isto as prejudica, é mais seguro. Há mais escoamento de carros a 60 km/h do que a 80 km/h. Perde-se menos tempo nas horas de ponta”, referiu Miguel Gaspar. O vereador da Mobilidade apontou ainda que as ruas de quarto e quinto nível de importância deverão passar a um limite de 30 km/h, ou seja, “aquilo que é abaixo da avenida de Roma em termos de importância”. Fora dos objetivos da autarquia está a instalação de portagens . “Entre o estacionamento e as medidas de microgestão de tráfego, acredito que há uma alternativa melhor do que uma portagem urbana”, defendeu, referindo que o preço do estacionamento é uma das razões que as pessoas apontam para andarem de transporte público. “O preço do estacionamento já é uma forma de portagem”, sustentou, atribuindo à política de estacionamento um “papel muito importante” para uma mudança de comportamentos. Em breve serão criados mais 440 lugares no Areeiro . Também irão avançar novos parques em Carnide e no Parque nas Nações. Bicicletas retiram 1600 lugares Até 2020, Lisboa quer alargar a todas as freguesias o sistema de bicicletas partilhadas Gira. Cada quarteirão terá também estacionamento para bicicletas, trotinetas e motas. Para a concretização desse objetivo a autarquia vai transferir cerca de 1600 lugares de automóveis para bicicletas. Restrições para carros poluentes O vereador da Mobilidade na Câmara de Lisboa, Miguel Gaspar, equaciona aumentar a proteção do centro da capital face aos carros mais poluentes, recorrendo à fiscalização eletrónica. Nas operações Stop da Polícia Municipal, este ano, foram já multados 55 condutores nas ‘zonas zero’. Mais radares para travar acidentes A expansão da rede de radares levará a um aumento de 21 para, pelo menos, 40 destes equipamentos na capital. O vereador Miguel Gaspar salientou que “nenhum radar está escondido, todos são muito visíveis e estão bem anunciados”. “Sinceramente só é apanhado quem vai distraído”, observou.LINK ORIGINAL: Correio da manha

