Red Bull Racing reafirmó la libre competencia entre Checo Pérez y Max Verstappen por el campeonato mundial de la F1

Helmut Marko, asesor de la escudería, sostuvo que no existe indicación alguna para que el mexicano no compita con su compañero por el Mundial de Pilotos.

El mexicano Sergio Pérez recortó la distancia en puntos con su coequipero Max Verstappen en el Mundial de Pilotos luego del Gran Premio de Gran Bretaña . Tras haber conseguido el segundo puesto en la pista de Silverstone , Checo se volvio a acerca a la punta de la clasificación en la temporada 2022 de la Fórmula 1, por lo que el escenario para una lucha directa con el neerlandés se encuentra latente. Ante ello, desde Red Bull Racing se ha reafirmado la libre competencia que permitirán en dado caso.

El expiloto y actual asesor de la escudería austríaca, Helmut Marko , ha asegurado que no existe decisión alguna por la que Pérez no pueda pelear el campeonato con Verstappen. Con diez carreras disputadas, existe una diferencia de 34 unidades entre líder y sublíder (181 a 147). Ahora, con el Gran Premio de Austria (el evento de casa para los Toros Rojos), se espera una lucha directa entre los dos RB18 por la victoria, así como por el título de campeón mundial, en el aspecto general.

«No tenemos ninguna condición de piloto número uno y piloto número dos, pero esto es simple: si (Pérez) quiere ser campeón del mundo debe vencer a Max y ese es el problema. Por nuestra parte no hay obstáculo ni tenemos nada decidido «, sostuvo Marko durante un progama de televisión austríaco. Por primera vez en varias temporadas (desde la salida de Daniel Ricciardo en 2018), el piloto compañero representa un oponente directo en las aspiraciones del neerlandés. Antes lo hicieron Alexander Albon y Pierre Gasly, pero no lograron afianzarse ni rendir.

Sergio Pérez y Max Verstappen, pilotos de Red Bull Racing 2022. Foto: @redbullracing

El fin de semana del mexicano tuvo un inesperado final. Luego de presentado complicaciones durantes las primeras sesiones en Silverstone , el pronóstico para Pérez no era el más optimista. Algo que se acrecentó en carrera cuando en una acción con Charles Leclerc, su monoplaza se vio dañado en el alerón frontal y se vio obligado a realizar una parada imprevista en los pits. A su salida de boxes, Checo se ubicó en la parte final de la parrilla.

Aunque parecía descartado para pelear el podio, el oriundo de Jalisco comenzó a remontar posiciones . De forma gradual, el piloto se fue acercando a la cabeza de la carrera en donde logró ocupar el cuarto puesto. Un coche de seguridad en la parte final, fue la clave que le dio la oportunidad al mexicano de luchar por los primeros lugares. Y así fue. Con una batalla memorable ante Leclerc y Hamilton, Pérez salió avante y se hizo del segundo puesto.

«Después del reinicio, (Pérez) se dio cuenta de que todavía podía ganar y el mexicano despertó con un espíritu de lucha increíble . Era el más veloz; perdió la vuelta rápida porque cuando vimos que Hamilton alcanzó el tercer lugar, él ya no podía esperar a recargar la batería, lo que da potencia adicional y por eso Hamilton consiguió llevársela. Un luchador increíble el mexicano y esa definitivamente ha sido la mejor carrera que nos ha entregado en la parte final «, narró Helmut.

Formula One F1 ※ British Grand Prix ※ Silverstone Circuit, Silverstone, Britain ※ July 3, 2022 Red Bull’s Sergio Perez celebrates on the podium with his trophy after finishing second in the race REUTERS/Molly Darlington

La resaca de lo ocurrido en territorio inglés pronto quedará atrás con la disputa en puerta del Gran Premio de Austria en fines de semana consecutivos. El Red Bull Ring será el fin de la primera mitad de la temporada 2022 del Gran Circo con el Mundial de Pilotos totalmente abierto. Entre el primer y cuarto puesto de la clasificación (Verstappen-Sainz), existen 54 puntos de diferencia.

El neerlandés vigente campeón se presenta como el favorito a llevarse la victoria pues, de las cuatros últimas ediciones que se corrieron, consiguió el triunfo en tres de ellas. Ya como integrante de la escudería austríaca, Checo Pérez obtuvo el sexto lugar en 2021.

